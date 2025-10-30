Bărbat de 47 de ani, din Ciumbrud, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 47 de ani, din Ciumbrud, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului
Un bărbat din Ciumbrud a fost reținut de oamenii legii pentru conducere sub influența alcoolului.
Potrivit IPJ Alba, la data de 29 octombrie 2025, polițiștii din Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Ciumbrud, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.
În după-amiaza zilei de 29 octombrie 2025, polițiștii din Teiuș au oprit, pentru control, pe strada Clujului din orașul Teiuș, un autoturism condus de bărbatul de 47 de ani.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO| Amenzi în valoare de 18.200 de lei la sălile de jocuri de noroc din Cugir. Polițiștii au aplicat sancțiuni după verificări efectuate în mai multe locații
FOTO | Controale în forță la sălile de jocuri de noroc din Cugir. Polițiștii au aplicat amenzi în valoare de 18.200 de lei Pe 29 octombrie 2025, polițiștii din Cugir, împreună cu colegi din mai multe servicii ale IPJ Alba, au organizat o acțiune cu efective suplimentare pentru a menține ordinea și siguranța în oraș. […]
FOTO | Vești bune pentru călătorii din Aiud! Pasajul subteran din gară, preluat de primărie: „După ani de așteptare, am reușit”
Vești bune pentru călătorii din Aiud! Pasajul subteran din gară, preluat de primărie: „După ani de așteptare, am reușit” Primăria municipiului Aiud a anunțat că, de acum înainte, este administratoarea pasajului subteran din Gara Aiud. Vestea a fost transmisă printr-o postare pe o rețea de socializare. Citește și: Lovitură de teatru! Castelul de la Zlatna […]
Piața volantă din Alba Iulia se mută în parcarea din fața Stadionului „Cetate”: Cum își justifică autoritățile decizia
Piața volantă din Alba Iulia se mută în parcarea din fața Stadionului „Cetate”: Cum își justifică autoritățile decizia Aleșii locali din Alba Iulia urmează să aprobe în ședința ordinară de joi, 30 octombrie 2025, a Consiliului Local, schimbarea locului de desfășurare a Pieței Volante Transilvania, organizate săptămânal, vinerea. Concret, propunerea Serviciului Adminstrarea Piețe, Târguri și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | 10 ani de la tragedia care a schimbat România. Președintele Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge și așa””
10 ani de la tragedia care a schimbat România. Președintele Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a...
,,Ofertele nu sunt singurele care te așteaptă!”. Avertismentul transmis de DNSC înainte de Black Friday 2025
Avertismentul transmis de DNSC înainte de Black Friday: ,,Ofertele nu sunt singurele care te așteaptă!”. Black Friday, ediția 2025, este...
Știrea Zilei
VIDEO | Descoperiri arheologice importante la Alba Iulia: Structuri de locuire și străzi romane bine conservate în arealul în care se va construi noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș
Descoperiri arheologice în Alba Iulia. Lucrările pentru centrul de transport au scos la iveală structuri de locuire și străzi romane...
VIDEO | Vis împlinit: O simfonie compusă de Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, interpretată pe o scenă prestigioasă
Vis împlinit: O simfonie compusă de Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, interpretată pe o...
Curier Județean
Bărbat de 47 de ani, din Ciumbrud, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 47 de ani, din Ciumbrud, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din Ciumbrud a fost reținut...
FOTO| Amenzi în valoare de 18.200 de lei la sălile de jocuri de noroc din Cugir. Polițiștii au aplicat sancțiuni după verificări efectuate în mai multe locații
FOTO | Controale în forță la sălile de jocuri de noroc din Cugir. Polițiștii au aplicat amenzi în valoare de...
Politică Administrație
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud
Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
Opinii Comentarii
30 octombrie: Sfinții mucenici Zenovie episcopul și sora sa, Zenovia, vindecătorii de cancer
30 octombrie: Sfinții mucenici Zenovie episcopul și sora sa, Zenovia, vindecătorii de cancer Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie, episcopul Ciliciei, și...
30 octombrie: DEZASTRUL de la Certej, cea mai mare catastrofă ecologică din istoria României. 89 de oameni au murit şi 76 au fost răniţi
30 octombrie: DEZASTRUL de la Certej, cea mai mare catastrofă ecologică din istoria României. 89 de oameni au murit şi...