Curier Județean

Bărbat de 41 de ani, din Livezile, REȚINUT: Va sta un an și 4 luni după gratii pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Un bărbat de 41 de ani, din Livezile, a fost reținut de oamenii legii, după ce pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 februarie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din comuna Livezile, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

