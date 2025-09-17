Bărbat de 40 de ani, din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere
Un bărbat de 40 de ani, din Sebeș, este cercetat de oamenii de legii după ce a fost prins la volan fără permis de conducere.
Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 16 septembrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Drumul Sibiului din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din Sebeș.
Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.
