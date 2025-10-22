Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal

Un bărbat din Bistra a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost surprins conducând sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2025, în jurul orei 20.05, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe DC 97, pe raza localității Bistra, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Bistra.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,57 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Pentru acest motiv bărbatul a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

