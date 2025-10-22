Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal
Un bărbat din Bistra a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost surprins conducând sub influența alcoolului.
Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2025, în jurul orei 20.05, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe DC 97, pe raza localității Bistra, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Bistra.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,57 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Pentru acest motiv bărbatul a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din Gârda de Sus a fost suprins conducând sub influența alcoolului pe DN 75. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2025, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală de Câmpeni au oprit, pentru control, pe […]
Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști. De la ce a pornit scandalul
Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști Un bărbat de 31 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut de oamenii legii după ce ar fi agresat doi tineri, de 19, respectiv 20 de ani, din Daia Română, pe data de 21 octombrie. Din […]
VIDEO | A băut bine, a condus prost: Șofer din Bacău, reținut după ce a intrat cu mașina în șanț, la Blaj
A băut bine, a condus prost: Șofer din Bacău, reținut după ce a intrat cu mașina în șanț, la Blaj Un tânăr de 23 de ani din județul Bacău a fost reținut de polițiștii din Blaj după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Acesta a pierdut controlul mașinii și a ajuns cu autoturismul în șanț, testul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea....
România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare
România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În...
Știrea Zilei
FOTO | Modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație a muniției tip NATO de la UM Cugir poate începe: A fost finalizată licitația
Modernizare a halei ce va găzdui noile linii de fabricație de la UM Cugir: A fost finalizată licitația Uzina Mecanică...
VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale
PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în...
Curier Județean
Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal Un bărbat din Bistra a...
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din...
Politică Administrație
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...