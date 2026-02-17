Bărbat de 34 de ani, din Lupșa, REȚINUT de polițiști pentru distrugere și furt: A spart ușa unei cabane din localitate, a distrus mobilierul și a sustras mai multe băuturi alcoolice

Un bărbat de 34 de ani, din Lupșa, a fost reținut de polițiști pentru distrugere și furt. A spart ușa unei cabane din localitate, a distrus mobilierul și a sustras mai multe băuturi alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 februarie 2026, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din localitatea Lupșa, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și furt.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 16 februarie 2026, bărbatul ar fi pătruns într-o cabană de pe raza localității Lupșa, ar fi distrus ușa acesteia și mai multe piese de mobilier și ar fi sustras băuturi alcoolice.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și furt.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI