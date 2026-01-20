Bărbat de 31 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta 3 ani și 8 luni după gratii pentru distrugere

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud unde va sta 3 ani și 8 luni pentru distrugere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale din municipiul Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Brateiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 15 decembrie 2025, de către Judecătoria Mediaș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani, 8 luni și 20 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 107 alin 1 și art. 109 alin 1 din Legea 46/2008.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

