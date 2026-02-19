Bărbat de 25 de ani, din Blaj, prins în flagrant în timp ce sustrăgea produce cosmetice dintr-un supermarket din oraș. A fost reținut de polițiști pentru furt

Un bărbat de 25 de ani, din Blaj, a fost prins în flagrant în timp ce sustrăgea produce cosmetice dintr-un supermarket din oraș, fiind reținut reținut de polițiști pentru furt.

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

La data de 17 februarie 2026, în jurul orei 12.00, bărbatul a fost surprins în flagrant de către polițiști, în timp ce sustrăgea produse cosmetice de pe rafturile unui supermarket afla pe raza municipiului Blaj. De asemenea, bărbatul este bănuit de săvârșirea unor fapte similare, în perioada 22 – 25 august 2025.

