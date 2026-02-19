Curier Județean

Bărbat de 25 de ani, din Blaj, prins în flagrant în timp ce sustrăgea produce cosmetice dintr-un supermarket din oraș. A fost reținut de polițiști pentru furt

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Bărbat de 25 de ani, din Blaj, prins în flagrant în timp ce sustrăgea produce cosmetice dintr-un supermarket din oraș. A fost reținut de polițiști pentru furt

Un bărbat de 25 de ani, din Blaj, a fost prins în flagrant în timp ce sustrăgea produce cosmetice dintr-un supermarket din oraș, fiind reținut reținut de polițiști pentru furt.

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

La data de 17 februarie 2026, în jurul orei 12.00, bărbatul a fost surprins în flagrant de către polițiști, în timp ce sustrăgea produse cosmetice de pe rafturile unui supermarket afla pe raza municipiului Blaj. De asemenea, bărbatul este bănuit de săvârșirea unor fapte similare, în perioada 22 – 25 august 2025.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 13.000 lei și 3 permise reținute, în urma unei acțiuni la Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

19 februarie 2026

De

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 13.000 lei și 3 permise reținute, în urma unei acțiuni la Blaj Polițiștii și jandarmii au desfășurat la data de 18 februarie 2026, în intervalul orar 15.00 – 19.00, o acțiune, pe raza municipiului Blaj, care a avut drept scop […]

Citește mai mult

Curier Județean

Dosar penal pentru un șofer din Tiur, prins băut la volan: Bărbatul avea o alcoolemie de 0,67 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

19 februarie 2026

De

Dosar penal pentru un șofer din Tiur, prins băut la volan: Bărbatul avea o alcoolemie de 0,67 mg/l Un șofer din Tiur s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,67 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 februarie 2026, în jurul orei 17.20, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Sâncel, REȚINUT de polițiști pentru distrugere: A spart șapte jardiniere cu flori pe o stradă din Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

19 februarie 2026

De

Tânăr din Sâncel, REȚINUT de polițiști pentru distrugere: A spart șapte jardiniere cu flori pe o stradă din Blaj Un tânăr din Sâncel a fost reținut de polițiști pentru distrugere după ce a spart șapte jardiniere cu flori pe o stradă din Blaj. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura […]

Citește mai mult