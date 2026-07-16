Curier Județean

FOTO | Faleza râului Târnava Mare, la Blaj, amenajată prin fonduri europene nerambursabile: Cererea de finanțare va fi depusă până la sfârșitul lunii octombrie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

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Faleza râului Târnava Mare, la Blaj, amenajată prin fonduri europene nerambursabile: Cererea de finanțare va fi depusă până la sfârșitul lunii octombrie 2026

Un pas important pentru amenajarea falezei Târnavei Mari și dezvoltarea durabilă a Blajului a fost făcut miercuri, 15 iulie 2026, la o întâlnire de lucru care a avut ca obiectiv principal două proiecte importante pentru municipiu.

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,,Ieri, la sediul Administrației Bazinale de Apă (ABA) din Târgu Mureș, am participat, alături de colegii mei, la o ședință de lucru, care a avut ca obiectiv integrarea și armonizarea a două proiecte de investiții, esențiale pentru dezvoltarea urbană durabilă a Blajului!”, anunțat edilul de la Blaj, Gheorghe Rotar.

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Primul proiect este cel al Administrației Bazinale de Apă Mureș și vizează creșterea gradului de protecție împotriva inundațiilor la Blaj, prin supraînălțarea lucrărilor de îndiguire și de apărare existente în zona râului Târnava Mare.

Cel de-al doilea proiect este al Municipiului Blaj și are ca obiectiv amenajarea urbană a zonei Veza, prin transformarea malului stâng al râului Târnava Mare într-un spațiu modern de agrement, cu faleză pietonală, alei de promenadă, spații verzi, zone de relaxare, locuri de joacă pentru copii, inclusiv o plajă urbană!

,,Împreună cu directorul Sorin Vlad și colaboratorii dânsului am identificat modalitatea ca aceste două proiecte să fie realizate împreună, ca proiect urbanistic complex, în interesul Blajului!

Astfel, se deschide oportunitatea finanțării proiectului nostru de amenajare a falezei râului Târnava Mare din fonduri europene nerambursabile, prin ADR – Programul Regiunea Centru, prioritatea de investiții în Infrastructura Verde-Albastră (IVA), cererea de finanțare urmând a fi depusă în acest an, până la data de 30 octombrie 2026”, a mai transmis primarul Blajului pe Facebook.

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