Trafic restricționat pe Transfăgărășan: Sectoarele de drum pe care nu se va putea circula miercuri și vineri
Trafic restricționat pe Transfăgărășan: Sectoarele de drum pe care nu se va putea circula miercuri și vineri
Circulația rutieră va fi restricționată miercuri și vineri pe Transfăgărășan, pentru desfășurarea unor evenimente automobilistice, au anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Este vorba despre „Bentley Transfăgărășan Experience” și „Tribute To Transfăgărășan by Porsche”.
„În vederea desfășurării evenimentului Bentley Transfăgărășan Experience, circulația rutieră se va închide și miercuri, 02.09.2026, în intervalul orar 07:00 – 11:00, peDN7C – Transfăgărășan, sectorul de drum km 104+400 – km 116+808b”, a transmis DRDP Brașov, după un anunț similar făcut pentru ziua de marți.
Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, precum și indicațiile personalului de dirijare a traficului.
Vineri, septembrie, în intervalul orar 07:00 – 11:00, se închide circulația pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între km 104+400 (Conacul Ursului) și 130+800 (Bâlea Cascadă), „în vederea desfășurării evenimentului , Tribute To Transfăgărășan by Porsche”, a transmis CNAIR, marți, într-o postare pe Facebook.
Foto: Arhivă
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