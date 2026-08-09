Bacalaureat 2026: Câți candidați din Alba sunt așteptați la probele scrise din sesiunea a doua. Unde sunt centrele de examen și de evaluare

418 candidați din județul Alba sunt înscriși pentru susținerea probelor scrise din sesiunea iulie–august 2026 a examenului de Bacalaureat, potrivit unui document emis de Inspectoratul Școlar Județean Alba în data de 22 iulie 2026.

Pentru sesiunea a doua, unicul centru de examen este Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, unde sunt arondați candidați proveniți de la licee din Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Aiud, Blaj și din alte localități ale județului.

Documentul poate fi văzut AICI.

Centrul zonal de evaluare este stabilit la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia.

Calendarul probelor scrise este următorul:

*10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a);

*11 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c);

*12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

*13 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b).

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august 2026 (până la ora 12:00). Ulterior primei afișări, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat, și pot formula contestații (marți, 18 august 2026, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 19 și 20 august 2026).

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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