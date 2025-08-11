Bacalaureat 2025: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română din sesiunea a doua. Câți candidați din Alba sunt înscriși

Bacalaureat 2025: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română din sesiunea a doua. Candidații din Alba

Astăzi, luni, 11 august 2025, de la ora 9.00, este programată proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul sesiunii a doua a Bacalaureatului.

În județul Alba sunt înscriși 447 de candidați, din care urmează să susțină proba scrisă la Limba și liteeratura română 202 candidați.

Centrul de examen funcționează la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia.

Intrarea în sala de examen se face până la ora 8.30, accesul candidaților fiind permis doar în baza unui act de identitate valid

Timpul de lucru este de 3 ore din momentul distribuirii subiectelor.

