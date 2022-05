Avertizare meteo: COD GALBEN de furtuni în Alba și alte județe: Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină, până luni seara...

13-15 mai| Cea de-a XLII-a ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, la Sebeș și Lancrăm. Părintele Constantin Necula, prezent la eveniment. PROGRAM

Municipiul Sebeș, alături de Centrul Cultural „Lucian Blaga”, au onoarea de a transmite publicului interesat invitația publică de a participa la cea de-a XLII-a ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, pe care avem plăcerea de a-l găzdui, în perioada 13-15 mai 2022, la Sebeș și la Lancrăm.

Festivalul „Lucian Blaga” este expresia simbolică a prețuirii pe care Sebeșul o dăruiește memoriei lui Lucian Blaga (născut la Lancrăm, în 9 mai 1895), „poetul seminței roditoare” și „filosoful primăverii”, cum îl numea acad. Alexandru Surdu. An după an, impactul și imaginea acestui festival s-au amplificat, fiind onorat de prezența unor personalități ale vieții academice, culturale și științifice românești (în anul 1984, am consemnat participarea lui Constantin Noica; la ultimele ediții, o prezență constantă a fost acad. Alexandru Surdu, pe atunci vicepreședinte al înaltului for și președinte al secției de filosofie, alături de critici literari și iluștri exegeți ai operei blagiene, traducători etc).

În cadrul evenimentului, sesiunile de comunicări științifice, alături de lansările de carte, reprezintă repere de interes menite să deschidă orizonturi noi în rândul audienței în vederea valorificării, în mod creativ, a gândurilor și ideilor, pe care organizatorii sunt onorați să le împărtășească, prin intermediul participanților, unui public mai larg. Vom consolida împreună, în conștiința publică, memoria lui Lucian Blaga – poet, filosof, prozator, traducător şi diplomat, personalitate marcantă a culturii române. În acest an, tema festivalului este: „Lucian Blaga – polivalență a spiritului creator”.

Organizatorii transmit gânduri de mulțumire părintelui Constantin Necula, pentru generozitatea de a fi acceptat invitația de a susține o conferință în programul festivalului (vineri, 13 mai 2022, ora 19.00, în Parcul Tineretului din Sebeș).

Mulțumiri speciale adresăm şi celor două edituri partenere – editura „Ardealul” din Târgu Mureș şi editura „Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca, alături de care avem bucuria de a oferi cărțile din cadrul festivalului: anuarul festivalului – „Caietele Blaga”, drama „Avram Iancu”, de Lucian Blaga, ediție îngrijită și prefațată de Mircea Popa, „Conceptul de spațiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga”, de Eugeniu Nistor, ediția a II-a, „Istoria filosofiei românești”, de N. Bagdasar, ediție îngrijită de Gheorghe Vlăduțescu și Eugeniu Nistor, „Lucian Blaga – Universul liric”, autor Ion Pop, „Configurarea reflexului antropologic al spectacolului”, autor Cristian Stamatoiu. De asemenea, Ana Selejan, Anca Sârghie, Pascu Balaci au anunțat lansarea în festival a celor mai recente cărți având ca subiect universul blagian.

Spectacolele artistice, care vor încheia fiecare zi de festival, vor împleti poezia cu muzica și cu dramaturgia, evenimentul fiind dominat de figura eroului național Avram Iancu, așa cum l-a conturat dramatic Lucian Blaga. Artiștii invitați vor aduce un omagiu operei blagiene, limbii române, într-un decor artistic creat de scenograful Alin Gavrilă, inspirat din spațiul mioritic: Adrian Naidin, Corala Armonia, Veta Biriș, regizorul Florin Coșuleț, alături de actori și tineri studenți la actorie.

Avem speranța că veți da curs invitației noastre și vă rugăm să parcurgeți, în cele ce urmează, principalele repere ale evenimentului:

PROGRAMUL FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, EDIȚIA A XLII-A, SEBEŞ – LANCRĂM, 13-15 MAI 2022

VINERI, 13 mai 2022

LANCRĂM ȘI SEBEȘ

Pelerinaj la statuia lui Lucian Blaga din Lancrăm și la mormântul scriitorului

Orele 10.00-10.30: Începutul și sfârșitul. Slujbă de pomenire

CASA MEMORIALĂ „LUCIAN BLAGA” LANCRĂM

Ora 11.00: DESCHIDEREA OFICIALĂ A FESTIVALULUI. Premii onorifice. Alocuțiuni. Momente artistice

Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

Ora 12.30: SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

Moderatori: acad. Gheorghe Vlăduțescu, CS I dr. Eugeniu Nistor

Cărţi şi reviste în festival; moderează poetul Ion Mărgineanu

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Ora 17.00: FESTIVITATEA DE PREMIERE a câștigătorilor Concursului național de creație literară și artă plastică „Laudă semințelor, celor de față şi-n veci tuturor!”, Sebeş – Lancrăm, ediţia a XLII-a, 2022. Expoziție de artă plastică a pictorilor locali

PARCUL TINERETULUI. SCENĂ ÎN AER LIBER

Ora 19.00: CONFERINȚĂ SUSȚINUTĂ DE PĂRINTELE CONSTANTIN NECULA

Ora 20.00: SPECTACOL – CORALA „ARMONIA”

Alba Iulia

Sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

Orele 09.00 – 17.00: Expoziție tematică de carte – Lucian Blaga în colecțiile bibliotecii

Ora 10.00: Lectură și curiozități despre Lucian Blaga – Lucian Blaga și copiii

Ora 12.00: Expoziție online și la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba – Publicațiile Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de-a lungul timpului

Ora 13.00: Depunere de flori la bustul lui Lucian Blaga

Orele 09.00 – 17.00: Oferire de răvașe din lirica blagiană – Către cititori…

SÂMBĂTĂ, 14 mai 2022

SEBEȘ

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

Ora 09.00: SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

Moderator: prof. univ. dr. Ilie Moise

MUZEUL MUNICIPAL „IOAN RAICA” SEBEŞ

Ora 10.00: CONCURS DE RECITARE DE POEZIE

Ora 17.00: „CITADELE CULTURALE TRANSILVANE” cu Asociația Culturală Pro Valores. Invitați: Sebastian Crăciun, Fernando Mihalache, Eugen Măcinic. Lansări de carte și momente artistice cu Cenaclul literar „Lucian Blaga” Sebeș

PARCUL TINERETULUI. SCENĂ ÎN AER LIBER

Ora 20.30: SPECTACOL ARTISTIC – adaptare după piesa de teatru „AVRAM IANCU”, de Lucian Blaga. Regia: Florin Coșuleț. Distribuția: Florin Coșuleț, Eleonora Coșuleț, Radu Țăpușă. INVITATĂ: VETA BIRIȘ

„PÂN’ LA RAI…” ARTISTUL ADRIAN NAIDIN ȘI INVITAȚII SĂI: John Micu, Bogdan Munteanu, Eugen Amarandei

DUMINICĂ, 15 mai 2022

SEBEȘ

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş

Ora 17.00: Lansări de carte și expoziție de artă plastică

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

ORA 19.00: SALA DE EVENIMENTE „RADU STANCA”

TEATRU: „STEAUA FĂRĂ NUME”. O coproducție a Teatrului National „Radu Stanca” Sibiu și a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Regia: Florin Coșuleț