Actualitate

Avertisment transmis de Jandarmeria Română: Proces-verbal FALS, generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandări

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Avertisment transmis de Jandarmeria Română: Proces-verbal FALS, generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandări

Jandarmeria Română avertizează cu privire la o imagine care circulă pe rețelele de socializare și care prezintă un presupus proces-verbal emis de instituție în contextul protestelor din 24 ianuarie. Documentul este fals, fiind creat și modificat cu ajutorul inteligenței artificiale, iar în scurt timp a fost distribuit de sute de ori și a generat numeroase reacții.

,,În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că documentul care circulă în mediul online a fost modificat față de procesul-verbal original, astfel încât informațiile prezentate nu sunt conforme cu realitatea, conținutul fiind unul ilogic și incoerent”, informează Biroul de presă al Jandarmeriei Române.

Reprezentanții Jandarmeriei au pus la dispoziție, pentru comparație, atât procesul-verbal autentic, cât și documentul realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, subliniind în mod clar erorile și neconcordanțele față de actul original.

,,Recomandăm cetățenilor să verifice sursele din care provin informațiile și să manifeste prudență în distribuirea unor materiale care pot distorsiona adevărul sau induce în eroare opinia public”, arată sursa citată.

Potrivit documentului falsificat și distribuit online, un cetățean care ar fi participat la manifestările de 24 ianuarie în Iași ar fi fost amendat de Jandarmeria Bacău cu suma de 2.000 de lei, însă procesul-verbal conține o serie de erori care denotă faptul că a fost generat automat cu AI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PENSII 2026 | Câți români primesc în acest moment pensii speciale și câți bani încasează

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

31 ianuarie 2026

De

Câți români primesc în acest moment pensii speciale și câți bani încasează Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în decembrie 2025, de 11.841 de persoane, cu 53 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.864 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), potrivit datelor centralizate […]

Citește mai mult

Actualitate

Sindicatele din învățământ strâng semnături pentru declanșarea grevei generale în perioada examenelor naționale: Care sunt nemulțumirile dascălilor

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

31 ianuarie 2026

De

Sindicatele din învățământ strâng semnături pentru declanșarea grevei generale: Care sunt nemulțumirile dascălilor Sindicatele din învățământ vor strânge semnături, începând de luni, 3 februarie 2026, pentru declanșarea unei greve generale în perioada simulărilor pentru evaluarea națională și Bacalaureat, care sunt programate în luna martie 2026. Profesorii sunt nemulțumiți mai ales de creșterea normei didactice, de […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Cine sunt polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

31 ianuarie 2026

De

Cine sunt polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a oferit detalii despre polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase. Citește și: FOTO | Doi polițiști au salvat de la moarte un bărbat: Era spânzurat cu o funie de o […]

Citește mai mult