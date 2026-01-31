Avertisment transmis de Jandarmeria Română: Proces-verbal FALS, generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Recomandări

Jandarmeria Română avertizează cu privire la o imagine care circulă pe rețelele de socializare și care prezintă un presupus proces-verbal emis de instituție în contextul protestelor din 24 ianuarie. Documentul este fals, fiind creat și modificat cu ajutorul inteligenței artificiale, iar în scurt timp a fost distribuit de sute de ori și a generat numeroase reacții.

,,În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că documentul care circulă în mediul online a fost modificat față de procesul-verbal original, astfel încât informațiile prezentate nu sunt conforme cu realitatea, conținutul fiind unul ilogic și incoerent”, informează Biroul de presă al Jandarmeriei Române.

Reprezentanții Jandarmeriei au pus la dispoziție, pentru comparație, atât procesul-verbal autentic, cât și documentul realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, subliniind în mod clar erorile și neconcordanțele față de actul original.

,,Recomandăm cetățenilor să verifice sursele din care provin informațiile și să manifeste prudență în distribuirea unor materiale care pot distorsiona adevărul sau induce în eroare opinia public”, arată sursa citată.

Potrivit documentului falsificat și distribuit online, un cetățean care ar fi participat la manifestările de 24 ianuarie în Iași ar fi fost amendat de Jandarmeria Bacău cu suma de 2.000 de lei, însă procesul-verbal conține o serie de erori care denotă faptul că a fost generat automat cu AI.

