Avertisment MAI: Campanie frauduloasă menită să inducă în eroare cetățenii. Sfaturile oferite pentru a vă proteja
Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă după ce atacatorii au început, din nou, o campanie frauduloasă care are scopul de a fura date personale și de a ajunge la conturile de mesagerie.
Citește și: ,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA
Astfel, un set de reguli a fost emis pentru a ajuta cetățenii să nu cadă pradă acestor capcane.
,,Vă informăm că a fost reluată o campanie frauduloasă prin care atacatorii încearcă să inducă în eroare cetățenii pentru a obține acces la date personale și la conturile de mesagerie.
Mesajele din campania „votează copilul prietenului meu” conțin un link malițios!
NU accesați link-ul, chiar dacă primiți mesajul de la un număr de telefon cunoscut.
Contul persoanei respective poate fi deja compromis.
Rămâneți vigilenți! Protejați-vă datele!
Nu distribuiți mai departe mesajul! Rămâneți în siguranță!”, a fost mesjaul publicat de Ministerul Afacerilor Interne.
