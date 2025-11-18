Avertisment MAI: Campanie frauduloasă menită să inducă în eroare cetățenii. Sfaturile oferite pentru a vă proteja

Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă după ce atacatorii au început, din nou, o campanie frauduloasă care are scopul de a fura date personale și de a ajunge la conturile de mesagerie.

Astfel, un set de reguli a fost emis pentru a ajuta cetățenii să nu cadă pradă acestor capcane.

,,Vă informăm că a fost reluată o campanie frauduloasă prin care atacatorii încearcă să inducă în eroare cetățenii pentru a obține acces la date personale și la conturile de mesagerie.

Mesajele din campania „votează copilul prietenului meu” conțin un link malițios!

NU accesați link-ul, chiar dacă primiți mesajul de la un număr de telefon cunoscut.

Contul persoanei respective poate fi deja compromis.

Rămâneți vigilenți! Protejați-vă datele!

Nu distribuiți mai departe mesajul! Rămâneți în siguranță!”, a fost mesjaul publicat de Ministerul Afacerilor Interne.

