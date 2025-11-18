Rămâi conectat

Actualitate

Avertisment MAI: Campanie frauduloasă menită să inducă în eroare cetățenii. Sfaturile oferite pentru a vă proteja

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de minute

în

De

Avertisment MAI: Campanie frauduloasă menită să inducă în eroare cetățenii. Sfaturile oferite pentru a vă proteja

Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă după ce atacatorii au început, din nou, o campanie frauduloasă care are scopul de a fura date personale și de a ajunge la conturile de mesagerie. 

Citește și: ,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA

Astfel, un set de reguli a fost emis pentru a ajuta cetățenii să nu cadă pradă acestor capcane.

,,Vă informăm că a fost reluată o campanie frauduloasă prin care atacatorii încearcă să inducă în eroare cetățenii pentru a obține acces la date personale și la conturile de mesagerie.

Mesajele din campania „votează copilul prietenului meu” conțin un link malițios!

NU accesați link-ul, chiar dacă primiți mesajul de la un număr de telefon cunoscut.

Contul persoanei respective poate fi deja compromis.

Rămâneți vigilenți! Protejați-vă datele!

Nu distribuiți mai departe mesajul! Rămâneți în siguranță!”, a fost mesjaul publicat de Ministerul Afacerilor Interne.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Pensie cadre militare: La ce vârstă și câți ani trebuie să fi muncit pentru stat până a ieși la pensie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

18 noiembrie 2025

De

Pensie cadre militare: La ce vârstă și câți ani trebuie să fi muncit pentru stat până a ieși la pensie De un sistem propriu, care se bazează pe vechime în serviciu și pe vârsta standard de pensionare, dar și pe particularitățile profesiei, care include activități desfășurate adesea în condiții grele sau riscante au parte cadrele […]

Citește mai mult

Actualitate

18 noiembrie – Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

18 noiembrie 2025

De

18 noiembrie – Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice Pe 18 noiembrie, în fiecare an, se celebrează Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA), un eveniment anual desfăşurat sub coordonarea Centrului European pentru Controlul Bolilor (ECDC). Scopul specific ZEIA este sporirea conştientizării specialiştilor și a populației privind amplificarea RAM în urma abuzului în prescrierea şi a consumului excesiv […]

Citește mai mult

Actualitate

,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

17 noiembrie 2025

De

,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) îi avertizează pe consumatori cu privire la riscurile pe care le presupune cumpărarea de produse alimentare vândute, în special pe rețelele de socializare, de către […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 23 de minute

Avertisment MAI: Campanie frauduloasă menită să inducă în eroare cetățenii. Sfaturile oferite pentru a vă proteja

Avertisment MAI: Campanie frauduloasă menită să inducă în eroare cetățenii. Sfaturile oferite pentru a vă proteja Ministerul Afacerilor Interne trage...
Actualitateacum 2 ore

Pensie cadre militare: La ce vârstă și câți ani trebuie să fi muncit pentru stat până a ieși la pensie

Pensie cadre militare: La ce vârstă și câți ani trebuie să fi muncit pentru stat până a ieși la pensie...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO: Accident grav pe DN1 la Veștem: Plan Roșu activat, 12 persoane evaluate la fața locului

Accident grav pe DN1 la Veștem: Plan Roșu activat, 12 persoane evaluate la fața locului Plan Roșu activat în județul...
Ştirea zileiacum 12 ore

Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1 milion de euro alocați doar pentru promovare online – ,,Noi în ce an trăim?”

Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1...

Curier Județean

Curier Județeanacum 7 ore

INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență

INCENDIU într-un sat din comuna Valea Lungă. Flăcările au cuprins un grajd: Pompierii intervin de urgență  Un grajd din satul...
Curier Județeanacum 12 ore

Comunicat | STP desfășoară o campanie de presiune publică ilegală și imorală, împotriva intereselor albaiulienilor

STP desfășoară o campanie de presiune publică ilegală și imorală, împotriva intereselor albaiulienilor Societatea de Transport Public Alba Iulia SA...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 14 ore

Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii de proiectare și execuția lucrărilor

Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii...
Politică Administrațieacum o zi

Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări

Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen

17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
Opinii - Comentariiacum o zi

17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată

17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea