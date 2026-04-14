Avertisment Google: Când va veni ,,Ziua Q”, momentul în care toate parolele de pe pământ vor putea fi sparte instant. Care sunt riscurile
Google avertizează asupra „Ziua Q”, un moment critic pentru siguranța datelor la nivel mondial. „Ziua Q” reprezintă data la care calculatoarele cuantice vor deveni suficient de puternice pentru a sparge metodele actuale de criptare, transformând parolele și protocoalele de securitate de astăzi în instrumente inutile.
Deși calculatoarele cuantice promit progrese uriașe în medicină sau știința materialelor, ele reprezintă, în același timp, o amenințare existențială pentru confidențialitatea digitală.
Dispozitivele actuale folosesc criptarea bazată pe probleme matematice complexe, pe care computerele clasice le-ar rezolva în mii de ani, însă un procesor cuantic le-ar putea descifra în doar câteva secunde.
Când va veni „Ziua Q” și care sunt riscurile
Experții Google și cercetătorii din domeniu estimează că acest punct de cotitură ar putea fi atins în următorul deceniu. Riscurile nu vizează doar viitorul, ci și prezentul, prin fenomenul numit „stochează acum, decriptează mai târziu”.
Actori rău intenționați sau state pot colecta astăzi date criptate sensibile, pe care le vor debloca imediat ce tehnologia cuantică va fi disponibilă.
Printre cele mai expuse elemente se numără:
Infrastructurile critice: rețelele electrice și sistemele de gestionare a apei.
Sistemele financiare: tranzacțiile bancare și portofelele de criptomonede.
Datele guvernamentale: informațiile clasificate de siguranță națională.
Cum putem preveni acest scenariu catastrofal
Pentru a preveni acest scenariu catastrofal, Google îndeamnă companiile și guvernele să adopte cât mai rapid Criptarea Post-Cuantică (PQC). Acesta este un nou set de standarde criptografice, conceput să reziste atacurilor venite din partea ambelor tipuri de computere (clasice și cuantice).
Google a început deja implementarea acestor protecții în serviciile sale, precum browserul Chrome, și colaborează cu organisme internaționale pentru standardizarea noilor algoritmi.
Tranziția este însă una de durată și complexă, necesitând actualizarea infrastructurii software la nivel global înainte ca primul calculator cuantic capabil de astfel de atacuri să devină operațional.
