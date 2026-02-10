Avertisment DSVSA Alba: 13 cazuri de pestă porcină africană în județul Alba în 2026. Măsuri pentru combatere
Avertisment DSVSA Alba: 13 cazuri de pestă porcină africană în județul Alba în 2026. Măsuri pentru combatere
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba atrage atenția crescătorilor de porci asupra necesității respectării stricte a măsurilor de biosecuritate, în contextul creșterii numărului de cazuri de pestă porcină africană (PPA) la mistreți.
În județul Alba, de la începutul anului 2026, au fost confirmate 13 cazuri de pestă porcină africană la porcii mistreț, astfel:
- 1 caz – Fondul de Vânătoare 43 Vingard;
- 1 caz – Fondul de Vânătoare 44 Ohaba;
- 1 caz – Fondul de Vânătoare 43 Gârbova;
- 1 caz – Fondul de Vânătoare 27 Veseuș;
- 5 cazuri – Fondul de Vânătoare 28 Jidvei;
- 4 cazuri – Fondul de Vânătoare 31 Valea Lungă.
Confirmarea bolii a fost realizată în urma analizelor efectuate în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba, rezultatele fiind reconfirmate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București.
În acest context, au fost stabilite planuri de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane și prevenirea răspândirii bolii, planuri aprobate, conform procedurilor legale, de către Centrul Local de Combatere a Bolilor.
Principalele măsuri aplicate ca urmare a depistării cazurilor includ:
- Stabilirea zonelor afectate;
- informarea imediată a operatorilor, medicilor veterinari, vânătorilor, altor autorități competente, precum și a persoanelor fizice sau juridice interesate, cu privire la apariția bolii și la măsurile de control adoptate;
- efectuarea dezinfecției la locurile de recoltare, pe mijloacele de transport, ustensile, încălțăminte, precum și asupra tuturor elementelor sau materialelor potențial purtătoare ale virusului;
- realizarea anchetei epidemiologice și adoptarea principalelor măsuri pentru a preveni răspândirea bolii;
- efectuarea de patrulări în teren, catagrafierea efectivelor de porci mistreți, depistarea animalelor bolnave, prelevarea de probe de la animalele moarte și stabilirea coordonatelor GPS ale locurilor de identificare;
- pentru prevenirea răspândirii bolii, în zonele afectate, toți porcii din exploatațiile populației trebuie menținuți în adăposturi sau în alte spații în care să fie izolați de porcii sălbatici, fără acces la produse susceptibile de a intra ulterior în contact cu porcii domestici.
- Pesta porcină africană afectează atât porcii domestici, cât și porcii mistreți. La nivel global, răspândirea acestei boli a generat pierderi semnificative în sectorul suin și consecințe socio-economice grave. Producția de carne de porc este esențială pentru siguranța alimentară și pentru traiul a milioane de oameni.
- PPA nu reprezintă un pericol pentru sănătatea omului, însă are un impact devastator asupra sectorului suin. Oamenii nu se îmbolnăvesc de pestă porcină africană, iar boala nu se transmite la om prin contactul cu porcii sau prin consumul de carne ori produse din carne de porc.
- Virusul PPA este extrem de rezistent și poate fi transportat pe haine, încălțăminte, echipamente de lucru sau vehicule, în special după vizitarea zonelor contaminate sau prin introducerea în gospodării a produselor de porc provenite din zone afectate. Transmiterea se realizează atât direct, prin contactul dintre animalele bolnave și cele sănătoase, cât și indirect, prin secreții, furaje sau alte materiale contaminate.
Măsuri de biosecuritate și recomandări pentru crescătorii de porci, în vederea prevenirii PPA:
IGIENĂ
- utilizați echipamente dedicate exclusiv adăpostului porcilor;
- amplasați dezinfectoare pentru mâini și încălțăminte la intrările în adăposturi;
- dezinfectați toate obiectele (vehicule, echipamente de lucru) care au intrat în contact cu porcii, folosind produse autorizate.
FURAJARE
- în cazul hrănirii porcilor cu resturi alimentare, acestea trebuie fierte minimum 30 de minute, lăsate să se răcească și administrate ulterior.
SEGREGARE
- construiți adăposturi care să împiedice contactul cu porcii mistreți;
- izolați porcii nou-introduși în exploatație pentru o perioadă de minimum 30 de zile și monitorizați apariția eventualelor semne clinice;
- limitați accesul personalului și al vizitatorilor în exploatații.
ÎN CAZ DE SUSPICIUNE A PREZENȚEI PPA
- contactați de urgență medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitatea dumneavoastră.
Orice suspiciune privind prezența virusului pestei porcine africane trebuie raportată imediat autorităților veterinare, se arată într-un comunicat transmis de DSVSA Alba.
