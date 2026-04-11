AVARIE la rețeaua de apă din Alba Iulia: Calea Moților și mai multe străzi au rămas fără apă potabilă. Când s-ar putea remedia problema

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat întreruperea furnizării apei potabile pe strada Calea Moților, pe tronsonul cuprins între străzile Aurel Vlaicu și Doinei, precum și pe străzile Doinei și Gemina, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție.

Operatorul avertizează că, până la remedierea defecțiunii, în zonă poate apărea turbiditate apei.

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe str. Calea Moților, pe tronsonul cuprins între străzile Aurel Vlaicu și Doinei, str. Doinei și str. Gemina, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile. Din cauza defecțiunii, este posbil să apară turbiditate în zona adiacentă avariei.

Echipa de intervenție se află la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp.

Estimare reluare furnizare apă potabilă : după remedierea defecțiunii.

După reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care rugăm consumatorii să utilizeze apa doar în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat, se arată într-u mesaj publicat de SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI