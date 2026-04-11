AVARIE la rețeaua de apă din Alba Iulia: Calea Moților și mai multe străzi au rămas fără apă potabilă. Când s-ar putea remedia problema

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat întreruperea furnizării apei potabile pe strada Calea Moților, pe tronsonul cuprins între străzile Aurel Vlaicu și Doinei, precum și pe străzile Doinei și Gemina, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție. 

Operatorul avertizează că, până la remedierea defecțiunii, în zonă poate apărea turbiditate apei.

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe str. Calea Moților,  pe tronsonul cuprins între străzile Aurel Vlaicu și Doinei, str. Doinei și str. Gemina, din cauza unei avarii produse la rețeaua de distribuție a apei potabile. Din cauza defecțiunii,  este posbil să apară turbiditate în zona adiacentă avariei.

Echipa de intervenție se află la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea acestei defecțiuni în cel mai scurt timp.

Estimare reluare furnizare apă potabilă : după remedierea defecțiunii.

După reluarea alimentării cu apă pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care rugăm consumatorii să utilizeze apa doar în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat, se arată într-u mesaj publicat de SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia.

11-12 aprilie 2026 | Radare de PAȘTELE ORTODOX 2026 în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Radare de PAȘTELE ORTODOX 2026 în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 11-12 aprilie 2026, Sâmbăta Mare și prima zi a Paștelui Ortox și Greco-Catolic 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să […]

FOTO | Motocicliștii Lupii Singidavei au oferit alimente pentru masa de Paște 2026 pentru 15 familii nevoiașe din Cugir: „Sărbători cu liniște tuturor!”

Motocicliștii Lupii Singidavei au oferit alimente pentru masa de Paște 2026 pentru 15 familii nevoiașe din Cugir: „Sărbători cu liniște tuturor!" Motocicliștii Lupii Singidavei au oferit, în Duninica Floriilor Ortodoxe, alimente pentru masa de Paște 2026 pentru 15 familii nevoiașe din Cugir. „Tradiția a mers mai departe anul acesta de Duminica Floriilor! În prag de […]

Parc arheologic de mari dimensiuni pe terenul din Partoș pe care urma să se construiască noua autobază a municipiului Alba Iulia: Ce intenții au autoritățile

Parc arheologic de mari dimensiuni pe terenul din Partoș pe care urma să se construiască noua autobază a municipiului Alba Iulia: Ce intenții au autoritățile Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri, 15 aprilie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare Consiliului […]

