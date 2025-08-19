Autoutilitară în flăcări pe autostrada A10, sensul Aiud – Cluj. Intervin pomperii ISU
O autoutilitară a luat foc, în această noapte, pe autostrada A10, pe sensul Aiud – Cluj
La fața locului au intervenit de urgență pompierii ISU ai secție Aiud. Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifesta la o autoutilitară 3.5T.
Din fericire, ocupanții acesteia s-au autoevacuat la timp, nefiind nevoie de intervenția medicilor. Traficul în zonă este îngreunat, fiind dirijat de către polițiștii rutieri.
La fața locului au intervenit următoarele forțe: o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. Conform ISU Alba, incendiul a fost stins rapid iar în acest moment se lucrează la înlăturarea efectelor negative produse de acesta.
