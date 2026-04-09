AUR pe primul loc, USR a depășit PNL și este la egalitate cu PSD în preferințele alegătorilor

AUR se situează pe primul loc în intenția de vot a românilor, cu 36%, în timp ce liderul formațiunii, George Simion, ocupă prima poziție în clasamentul încrederii în politicieni, potrivit unui sondaj realizat de Sociopol în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026.

Potrivit datelor, pe locul al doilea în intenția de vot se află, la egalitate, PSD și USR, fiecare cu câte 18%. PNL este cotat la 16%, iar UDMR se situează la 4%.

În ceea ce privește încrederea în lideri politici, George Simion este creditat cu 29%, urmat de Diana Șoșoacă, cu 21%, și de președintele României, Nicușor Dan, cu 19%.

Pe următoarele poziții se află lideri ai PSD, Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, ambii cu 18%, urmați de premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, cu 17%.

Ce locuri ocupă Ciprian Ciuc sau Dominic Fritz în topul încrederii românilor

Un al doilea eșalon de lideri politici este deschis de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cu 13%, și de Cătălin Predoiu, cu 10%. Sub pragul de 10% se regăsesc Petrișor Peiu și Dominic Fritz (câte 9%), precum și Daniel Băluță, Dan Dungaciu și Ana Maria Gavrilă (câte 8%). Cătălin Drulă este cotat la 7%.

Clasamentul este încheiat de Claudiu Manda și Dan Motreanu, ambii cu un nivel de încredere de 3%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ național de 1.008 persoane, prin interviuri telefonice (CATI), având o marjă de eroare de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Actualitate

Superstiții în Vinerea Mare: Ce NU ai voie să faci în această zi

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

9 aprilie 2026

De

Superstiții în Vinerea Mare: Ce NU ai voie să faci în această zi Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor – ziua în care Iisus Hristos a fost răstignit și a murit pe cruce, vine cu interdicții creștine sau cu diferite obiceiuri ce diferă de la regiune la regiune. Multe persoane respectă aceste obiceiuri cu speranța că […]

Citește mai mult

Actualitate

Legea salarizării unice | Ministrul Investițiilor: Sunt inechităţi care sunt acum mai mari decât erau în 2017

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

9 aprilie 2026

De

Ministrul Investițiilor: Sunt inechităţi care sunt acum mai mari decât erau în 2017 Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, 9 aprilie 2026, că succesul noii legi a salarizării unice depinde de elaborarea unui proiect „bun și realist”, arătând că forma adoptată în 2017 nu a respectat aceste criterii. El a adăugat […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România de PAȘTELE ORTODOX și de 1 MAI 2026: Temperaturi scăzute, apoi primăvara își reintră în drepturi. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9 aprilie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România de PAȘTELE ORTODOX și de 1 MAI 2026: Temperaturi scăzute, apoi primăvara își reintră în drepturi. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, 7 aprilie 2026 prognoza meteo pe 4 săptămâni. Estimările acoperă perioada până în 4 mai 2026 și indică o evoluție gradată […]

Citește mai mult