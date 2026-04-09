AUR pe primul loc, USR a depășit PNL și este la egalitate cu PSD în preferințele alegătorilor

AUR se situează pe primul loc în intenția de vot a românilor, cu 36%, în timp ce liderul formațiunii, George Simion, ocupă prima poziție în clasamentul încrederii în politicieni, potrivit unui sondaj realizat de Sociopol în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026.

Potrivit datelor, pe locul al doilea în intenția de vot se află, la egalitate, PSD și USR, fiecare cu câte 18%. PNL este cotat la 16%, iar UDMR se situează la 4%.

În ceea ce privește încrederea în lideri politici, George Simion este creditat cu 29%, urmat de Diana Șoșoacă, cu 21%, și de președintele României, Nicușor Dan, cu 19%.

Pe următoarele poziții se află lideri ai PSD, Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, ambii cu 18%, urmați de premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, cu 17%.

Ce locuri ocupă Ciprian Ciuc sau Dominic Fritz în topul încrederii românilor

Un al doilea eșalon de lideri politici este deschis de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cu 13%, și de Cătălin Predoiu, cu 10%. Sub pragul de 10% se regăsesc Petrișor Peiu și Dominic Fritz (câte 9%), precum și Daniel Băluță, Dan Dungaciu și Ana Maria Gavrilă (câte 8%). Cătălin Drulă este cotat la 7%.

Clasamentul este încheiat de Claudiu Manda și Dan Motreanu, ambii cu un nivel de încredere de 3%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ național de 1.008 persoane, prin interviuri telefonice (CATI), având o marjă de eroare de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

