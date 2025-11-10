Atleții Mihaela Blaga și Lucian Ștefan („Mica Romă” Blaj) – medalii balcanice la cros, la ultima competiție a anului!
Atleții Mihaela Blaga – cu echipa României Under 23 și Lucian Ștefan („Mica Romă” Blaj) – la individual și echipa României Under 20, medalii balcanice la cros
Atleții Mihaela Blaga și Lucian Ștefan, legitimați la cluburi din Alba, au cucerit medalii la Campionatele Balcanice de cros, disputate, după 35 de ani, la Băile Felix.
Citește și: FOTO: Echipa AC „Mica Romă” Blaj – aur la naționalele de cros, Mihaela Blaga – vicecampioană națională!
Astfel, Mihaela Blaga (AC „Mica Romă” Blaj) a câștigat medalia de bronz la Under 23 cu echipa României, iar Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia/„Mica Romă” Blaj) a devenit vicecampion balcanic cu România Under 20 și și-a trecut în drept medalia de bronz la individual.
„Rezultatele sunt mulțumitoare, ținând cont că a fost ultimul concurs al anului. Sperăm ca în viitor să reușim să îmbunățim anumite aspecte ale pregătirii“, a spus antrenoarea Cristina Man (AC „Mica Romă” Blaj).
Astfel, palmaresul delegației „tricolore” cuprinde următoarele performanțe: Mădălina Sîrbu (CSM Rarăul Câmpulung) – medalie de argint la Under 23, Alexandra Hudea (CSȘ Mediaș/CSM Mediaș) – medalie de argint la Under 20, Lucian Ștefan – medalie de bronz la Under 20; echipa masculină Under 20 – medalie de argint; echipa feminină Under 20 – medalie de argint; echipa feminină Under 23 – medalie de bronz (din componență a făcut parte și Mihaela Maria Blaga).
Lucian Florin Ștefan (cu timpul 19:01), sportiv legitimat la CSU Alba Iulia și Mica Romă Blaj), a cucerit medalia de bronz la Under 20, fiind devansat de Ali Tunc (Turcia) – rezultatul 18:19 și Aldin Catovic (Serbia) – timpl 18:25. În respectiva cursă, Mihai Alin Șavlovschi (CS Medgidia/ AC Mica Romă Blaj) s-a clasat pe locul 6, cu timpul 19:18 (pe distanța de 6 kilometri). Tot pe respectiva distanță s-a desfășurat și cursa feminină Under 23. Mihaela Blaga a terminat pe poziția a noua (23:46), iar podiumul a fost ocupat de Uliana Rachynska (Ucraina, timpul 22:11), Mădălina Sîrbu (România, timpul 22:30) și Berfin Kaya (Turcia, timpul 22:49).
