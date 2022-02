Atleții George Cozma, Bianca Valc (Atletich Aiud) și Andreea Bogdan (CSȘ Blaj), pe podium la București

Problemele majore de la Gaz Metan Mediaș, grupare părăsită de majoritatea jucătorilor importanți, au prilejuit apariția unui nou jucător din Alba în circuitul primei scene. Este vorba despre teiușeanul Vlad Domșa (18 ani), ce a debutat în Liga 1 în etapa anterioară, intrând în ultimele 7 minute ale jocului din “Ștefan cel Mare”.

Fotbalist de profil ofensiv, Vlad a început “sportul rege” la Unirea Juniors Alba Iulia, sub comanda antrenorului Alexandru Kalanyos, cel care l-a descoperit și pe internaționalul român Nicolae Stanciu. A trecut apoi la Unirea Alba Iulia, al cărui golgheter a fost la nivelul juniorilor cu formația pregătită de Gheorghe Bran participând la turneul zonal Under 15 de la Arad, în 2018. A debutat, la o vârstă extrem de fragedă, 15 ani și 8 luni, în eșalonul terț, în partida din martie 2019, dintre Unirea Alba Iulia și CSM Lugoj, scor 3-1, antrenor al “alb-negrilor” fiind Adrian Bicheși. În vara acelui an a plecat însă la Viitorul Cluj (la juniori), iar după un an a fost transferat de Gaz Metan Mediaș.

Revenind la Gaz Metan, în distribuția de start s-a regăsit aiudeanul Raul Șteau, înlocuit în prelungiri, acesta fiind prima dată titular în acest an (12 jocuri și o reușită). Pe de altă parte, Răzvan Trif (23 de prezențe și un gol), apărătorul stânga originar din Jidvei, a schimbat taberele și a plecat de la Mediaș la nou-promovata din Argeș, sub comanda fostului unirist Alexandru Pelici. În pasul fals de la Mioveni integralist în formula FCSB-ului, ce s-a încurcat, a fost un alt aiudean, Andrei Cordea (25 de partide și 4 goluri). Toate minutele le-a bifat și portarul albaiulian Dinu Moldovan între buturile Chindiei Târgoviște în egalul cu FC Botoșani, scor 1-1. Acesta are 3 apariții în ultimele 4 runde și un total de 8 meciuri în actuala ediție. Revenit din Israel, abrudeanul Ovidiu Bic nu a fost inclus în lot de Laurențiu Reghecampf pentru succesul scontat din fieful “lanternei roșii”, după două jocuri în care a fost rezervă. De asemenea, Nicolae Carnat (din Mihalț) nu a fost convocat la duelul feroviar din “Gruia” din pricina clauzei contractuale impusă de CFR Cluj.