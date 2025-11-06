Rămâi conectat

Curier Județean

Atenție, șoferi! Restricții în județul Alba. Traficul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis pe DJ 107F, până la limita cu județul Cluj

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Restricții în județul Alba. Traficul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis pe DJ 107F, până la limita cu județul Cluj

Consiliul Județean Alba a anunțat în această dimineață instituirea unei restricții de circulație pe drumul județean DJ 107F, pe  sectorul Unirea DJ107D – Războieni Cetate – Lunca Mureșului – limita județului Cluj.

Citește și: Șoferi, atenție la viteză! Polițiștii rutieri folosesc sistemul e-SIGUR pe drumurile județului Alba

Restricția vizează tronsonul cuprins între kilometrul 6+800 și kilometrul 8+200, aflat în localitatea Lunca Mureșului, conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 294 din 23 octombrie 2025.

Pe acest sector, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este interzisă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | INCENDIU la un bar din Câmpeni! Flăcările se manifestă pe o suprafață de 50 de metri. Intervin pompierii

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 20 de minute

în

6 noiembrie 2025

De

Incendiu la un bar din Câmpeni. Pompierii intervin cu două autospeciale și un echipaj medical Secția de pompieri Câmpeni intervine, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Zarandului, în orașul Câmpeni. Incendiul afectează un bar, pe o suprafață de aproximativ 50 mp, generând degajări mari de fum. La fața locului acționează două […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Străzile din Aiud prind culoare! Sute de trandafiri și arbuști au fost plantați: ,,Altădată erau parcate mașini”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

6 noiembrie 2025

De

Străzile din Aiud prind culoare! Sute de trandafiri și arbuști au fost plantați: ,,Altădată erau parcate mașini” Aproximativ 300 de trandafiri și arbuști au fost plantați de către Primăria Aiud, cu ajutorul elevilor secției Grădinar Urban din cadrul Liceului Tehnologic Ciumbrud pe o stradă din oraș.  Mai exact, Strada Ion Creangă și-a schimbat total aspectul, […]

Citește mai mult

Curier Județean

7 noiembrie 2025 | 80 de ani de la fondarea Colegiului Național „Lucian Blaga” la Sebeș: Expoziție grafică și lansare de carte, printre evenimente. PROGRAMUL

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 ore

în

5 noiembrie 2025

De

80 de ani de la fondarea Colegiului Național „Lucian Blaga” la Sebeș: Expoziție grafică și lansare de carte, printre evenimente. PROGRAMUL Pentru a marca 80 de ani de la fondarea Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș și 130 de ani de la nașterea scriitorului Lucian Blaga, Primăria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga”, alături […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 23 de minute

Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală

Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților...
Actualitateacum o oră

Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan

Afaceristul Fănel Bogoș, ridicat de procurorii DNA. Ar fi plătit milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan...

Știrea Zilei

1 Decembrie Alba Iulia, artificii de zi, mesaje de 1 decembrie, felicitari, ziua nationala, catedrala incoronarii 1 Decembrie Alba Iulia, artificii de zi, mesaje de 1 decembrie, felicitari, ziua nationala, catedrala incoronarii
Ştirea zileiacum 3 ore

Bani pentru 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: 900.000 de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru Ziua Națională. Ce sume vor primi Primăria și Consiliul Județean

Bani pentru 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: 900.000 de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru Ziua Națională....
Ştirea zileiacum 15 ore

FOTO | Ferma cu Omenie, furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate: ,,Este o recunoaștere care ne bucură și ne emoționează”

Ferma cu Omenie, furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate: ,,Este o recunoaștere care ne bucură și...

Curier Județean

Curier Județeanacum 20 de minute

FOTO | INCENDIU la un bar din Câmpeni! Flăcările se manifestă pe o suprafață de 50 de metri. Intervin pompierii

Incendiu la un bar din Câmpeni. Pompierii intervin cu două autospeciale și un echipaj medical Secția de pompieri Câmpeni intervine,...
Curier Județeanacum 53 de minute

Atenție, șoferi! Restricții în județul Alba. Traficul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis pe DJ 107F, până la limita cu județul Cluj

Restricții în județul Alba. Traficul vehiculelor de peste 7,5 tone este interzis pe DJ 107F, până la limita cu județul...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 5 zile

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Politică Administrațieacum 7 zile

FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui

Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox

6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea