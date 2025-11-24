Astăzi se implinește un an de la turul istoric care a zguduit scena politică: Victoria-surpriză a lui Călin Georgescu
Pe 24 noiembrie 2025 se împlinește un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale din România, o zi care a marcat o adevărată cotitură în politica românească. În urmă cu exact 12 luni, candidatul independent Călin Georgescu obținea o victorie-surpriză și ieșea pe primul loc, depășindu-l pe premierul Marcel Ciolacu. Rezultatul a șocat scena politică internă și a atras atenția internațională, fiind perceput ca un semnal al nemulțumirii electoratului față de partidele tradiționale.
Citește și: Decizie halucinantă: Un judecător a decis să aducă „turul 2 înapoi”: Reacția BEC după suspendarea anulării alegerilor de către CCR
Anularea scrutinului și efectele instituționale
La scurt timp după primul tur, Curtea Constituțională a decis anularea rezultatelor, invocând presupuse nereguli în campania electorală digitală. Decizia a fost fără precedent în România și a generat un val de dezbateri privind stabilitatea instituțională și independența sistemului electoral. Aceasta a obligat organizarea unui nou tur, provocând tensiuni politice și nemulțumire publică.
Reacții interne și internaționale
Rezultatul inițial a stârnit îngrijorare în rândul liderilor politici și al mediului de afaceri, care au avertizat asupra riscurilor asociate unei victorii a unui candidat cu poziții controversate și afinități proruse. Georgescu a criticat dur anularea turului, numind decizia „o lovitură la voința alegătorilor”.
Știrea a atras atenția și a presei internaționale, care a descris victoria inițială drept un semnal al polarizării politice din România și a avertizat asupra posibilelor interferențe externe în procesul electoral. Reacțiile din Rusia au fost favorabile lui Georgescu, punând accent pe mesajele sale despre apropierea României de Moscova și critici la adresa NATO.
Un an mai târziu: Ecouri și consecințe
La un an de la primul tur, efectele rămân vizibile: încrederea în instituții este afectată, dezbaterile privind securitatea alegerilor și reglementarea campaniilor online sunt prioritare, iar controversa Georgescu a devenit un exemplu al noilor provocări electorale: influența mediului digital, dezinformarea și fragilitatea democrației moderne.
Cazul Georgescu este încă subiect de discuție la nivel politic și juridic, inclusiv în apeluri internaționale, iar ziua de 24 noiembrie este văzută ca un moment de cotitură care a redefinit dinamica politică și atenția publicului asupra alegerilor prezidențiale din România.
