ASTĂZI | Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au excelat la olimpiadele de specialitate, vor susține un concert extraordinar la Palatul Principilor Transilvaniei. Acces gratuit

Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au excelat la olimpiadele de specialitate, vor susține un concert extraordinar la Palatul Principilor Transilvaniei. Acces gratuit

Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia urmează să susțină astăzi, 9 martie 2026, un concert ,,extraordinar” la Palatul Principilor, în Sala Transilvania.

Astfel, concertul urmează să aibă loc de la ora 18, iar intrarea este gratuită în limita locurilor disponibile.

Interpreții care se vor afla pe scenă sunt:

Elevi:

Sara Botariu – flaut

Ștefan Șulț – flaut

Daria Botariu – Vioară

Alisa Cordoș – flaut

Eliza Brok – flaut

Andrei Bulac – vioară

Petra Pașca – flaut

Alma Bucureștean – flaut

Teodor Dănulețiu – clarinet

Robert Constantinescu – vioară

Profesori:

Emma Damian

Mihaela Roșiu

Răzvan Ciorbea

Corepetitor:

Ovidiu Pârjol

,,Când 10 copii de 10 se adună împreună, nu poate rezulta decât ceva extraordinar. Un Concert Extraordinar (fabulos, excepțional, vezuvian, eclatant… puteți continua singuri lista de epitete și vă garantăm că nu greșiți și nici nu exagerați).

Ne bucurăm să le fim gazde elevilor de Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia care au excelat la olimpiadele de specialitate.

Azi, de la 6 după amiaza, în Sala Transilvania, la Palatul Principilor.

Intrarea e gratuită, doar locurile să ne-ajungă!

Începem peste fix 6 ore”, se arată într-un mesaj publicat de Palatul Principilor Transilvaniei.

