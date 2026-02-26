Curier Județean

Asociere între municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru pentru digitalizarea serviciilor publice: Bugetul proiectului, actualizat

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

în

De

Asociere între municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru pentru digitalizarea serviciilor publice: Bugetul proiectului, actualizat

Aleșii locali din Alba Iulia, întruniți joi, 26 februarie 2026, într-o ședință extraordinară, au adoptat o hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr 378/2024 privind aprobarea depunerii proiectului „SmartConnect Municipiul Alba Iulia și Comuna Sântimbru, județul Alba”, a cheltuielilor legate de proiect și încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Comuna Sântimbru.

Aleșii locali au avizat favorabil astfel actualizarea bugetului, ținându-se cont de noua cotă de TVA, de 21%.

Managerul public Elena Seeman a precizat în timpul ședinței de Consiliu Local că la începutul lunii martie 2026 urmează să fie semnat contractul de finanțare a proiectului.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului „Regiunea Centru” PRIORITATEA 2: O REGIUNE DIGITALĂ OS 1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice Acțiunea 2.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă, Intervenția 2.1.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale.

Acest apel aferent acțiunii 2.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă a PR Centru este orientat spre susținerea dezvoltării digitale, scopul acestuia fiind creșterea gradului de digitalizare al administrațiilor publice locale din regiune. Obiectivul general al apelului se subsumează obiectivului de valorificare a avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor și al autorităților publice.

Obiectivul specific al apelului este acordarea de ajutor financiar nerambursabil pentru dezvoltarea, testarea, pilotarea și punerea în funcțiune de aplicații de e-guvernare/smart-city sau servicii digitale noi sau semnificativ îmbunătățite în administrațiile locale și județene din Regiunea Centru.

La finalul implementării proiectului atât municipiul Alba Iulia cât și comuna Sântimbru vor beneficia de soluții digitale adaptate nevoilor comune de digitalizare ale celor 2 UAT-uri, bugetul alocat proiectului acoperind necesarul dezvoltării soluției în egală măsură și cu aceleași funcționalități adaptate pentru ambele administrații publice locale.

