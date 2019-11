FOTO. Asociația Prietenii Muzeului Unirii, în parteneriat cu Primăria Comunei Meteș, au implementat proiectul cultural „Cântecul locului – Țarina, ed. I”: Lansare de carte și spectacol folcloric la Ampoița

În acest an, Asociația Prietenii Muzeului Unirii, în parteneriat cu Primăria Comunei Meteș, au implementat proiectul cultural „Cântecul locului – Țarina , ed. I”, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Astfel, joi seara, de la ora 18, Căminul Cultural din Ampoița a găzduit lansarea volumului „Țarina – Cântecul locului”, autor Gheorghe Burz , în cadrul unui spectacol folcloric, prezentat de Diana Stoia și susținut de fiii satului Floricica Moga, Ghiță Groza, Traian Zbutea, Ioana și Florina Bogdan, Maria Pascu, precum și Ansamblul de dansuri populare al Comunei Meteș.

Prin această finanțare s-a reușit publicarea acestei lucrări de referință despre Țarină, cântec și joc, specifică Munților Apuseni. Este o realitate faptul că acest gen muzical a fost tratat foarte puțin în literatura de specialitate, cu precădere doar în articole apărute în reviste de gen. O prezentare amănunțită a Țarinei într-un volum nu a existat până acum în județul Alba. „Țarina – Cântecul locului” poartă semnătura profesorului Gheorghe Burz și prezintă o culegere de aproximativ 200 de țarine, în special de pe Valea Ampoiului, urmând ca pe viitor să fie publicate alte volume care vor cuprinde țarine din alte subzone etnografice ale Munților Apuseni. Volumul se adresează, în special, Liceelor de muzică și Academiilor de muzică din țară, dar și tinerilor interpreți de muzică populară care doresc să își contureze un repertoriu autentic.

Tot în cadrul acestui proiect cultural, Ansamblul de dansuri populare al comunei Meteș a îmbrăcat costume populare noi, realizate după modelul străvechi al satului. Sprijin în identificarea elementelor de port străvechi a fost oferit de Floricica Moga și Traian Zbutea, colecționari de costume populare vechi, ambii artiști din Ampoița. Acest Ansamblu de dansuri a fost înființat de aproximativ un an și jumătate, la inițiativa primarului Dan Cosmin Opruța, fiind format din tineri dornici de a juca țarina așa cum o făceau odinioară moșii și strămoșii lor. Sub coregrafia lui Nicu Pop, acest Ansamblu de dansuri populare are toate șansele să fie foarte cunoscut și apreciat. Pe viitor, cu siguranță, țarina va fi jucată pe scene atât în țară, cât și în străinătate.

Evenimentul de aseară a coincis cu o tradiție locală legată de prinderea postului Crăciunului, când întreaga comunitate organiza joc la care participau tinerii și bătrânii satului. Pentru promovarea acestui obicei, organizatorii au pregătit inclusiv plăcintele foarte cunoscute și apreciate de la Ampoița.

Sprijin în realizarea acestui eveniment a fost oferit și de Parohia Ortodoxă Ampoița. Părintele Tudor Man le-a vorbit celor prezenți, săteni, invitați și oficialități, despre legătura dintre țarină ca ogor al sufletului, țarină ca manifestare sufletească. Referitor la costumele albe care au înnoit Ansamblul de dansuri populare al comunei Meteș, părintele a punctat că sufletul uman trebuie să se curețe întocmai lor în această perioadă a Postului Crăciunului.