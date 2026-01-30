Curier Județean

Artistul aiudean Ștefan Balog expus alături de Picasso, Chagall și alte nume mari din arta universală la New Delhi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

În perioada 4 februarie – 15 martie 2026 are loc la Galeria Dhoomimal din New Delhi vernisajul expoziției de gravuri Print Age ,care întrunește pe simeze peste 100 de graficieni.

Printre expozanți se află și artistul aiudean Ștefan Balog, care ajunge astfel într-o companie extrem de selectă, alături de Picasso, Chagall și alte nume mari din arta universală și cea indiană.Expoziția este dedicată exclusiv tehnicilor clasice a gravurii.

Evenimentul va include, de asemenea, ateliere, seminarii și discuții în panel, oferind o perspectivă rară și captivantă asupra gravurii.

,,Sunt deosebit de onorat să fac parte dintr-o expozitie istorică unde sunt expuși mari clasici ai artei universale și cei mai importanți artiști indieni ai momentului. Este deosebit de important pentru cariera mea artistică și o satisfacție profesională după peste 25 de ani de creație în domeniul tehnicilor clasice a gravurii. 

Este emoționant și faptul că sunt singurul artist din România care a fost selectat pentru acest eveniment unic.Mulțumesc artistului emerit Asit Kumar Patnaik pentru recomandare și pentru încrederea în arta mea,” a declarat Ștefan Balog.

