Arhimandritul Samuel Cristea, din Ciuruleasa, județul Alba, ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

Drumul Mănăstirilor (DJ 750 C) va fi MODERNIZAT complet. Este cea mai mare investiție din acest an din județul Alba, cu o valoare de 30 de milioane de euro Drumul Mănăstirilor (DJ 750 C) va fi modernizat complet, a anunțat miercuri, 2 iulie 2025, Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba. Este cea mai mare investiție din […]