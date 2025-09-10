AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani, din Zlatna, care le-a agresat pe soție și pe bunica de 87 de ani a acesteia

AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani din Zlatna, care și-a agresat soția și bunica acesteia, în vârstă de 87 de ani

La Zlatna, un bărbat a fost reținut după ce și-a agresat bunica soției și pe soția sa, care născuse recent. Procurorii au dispus arestul preventiv, iar autoritățile reamintesc că inculpatul este considerat nevinovat până la o decizie definitivă.

Redăm mai jos comunicatul de presă transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia:

La data de 04.09.2025, poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Zlatna au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violență în familie, conform Codului penal.

Din probele administrate a rezultat că, la data de 02.09.2025, în jurul orei 23:00, în timp ce se afla la locuința din orașul Zlatna și în contextul unor neînțelegeri și al consumului excesiv de alcool, inculpatul a agresat-o fizic pe bunica soției sale. Aceasta se afla pe scaun în curtea imobilului, iar bărbatul a lovit-o cu o cărămidă în zona membrelor inferioare, apoi a continuat să o lovească cu pumnii și palmele în zona feței, a împins-o jos de pe scaun și a aruncat-o la pământ, unde a călcat-o cu piciorul pe cap și în zona urechilor. Agresiunea a cauzat leziuni traumatice, evaluate la 10-12 zile de îngrijiri medicale.

În încercarea de a opri agresiunea, soția inculpatului, care născuse cu aproximativ trei săptămâni înainte, a intervenit, moment în care bărbatul a aruncat-o la pământ și i-a pus genunchii pe abdomen.

Pe baza probatoriului, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar bărbatul a dobândit calitatea de inculpat. La data de 05.09.2025, s-a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, cerere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

Aceste măsuri reprezintă etape procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, menite să asigure administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii altor infracțiuni, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 septembrie 2025, polițiștii din Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce se afla în locuința de domiciliu, împreună cu soția sa, în vârstă de 34 de ani și bunica acesteia, în vârstă de 87 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri, le-ar fi agresat fizic pe acestea.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis două ordine de protecție provizorii.

În cursul zilei de vineri, 5 septembrie 2025, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

