AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani, din Zlatna, care le-a agresat pe soție și pe bunica de 87 de ani a acesteia
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani din Zlatna, care și-a agresat soția și bunica acesteia, în vârstă de 87 de ani
La Zlatna, un bărbat a fost reținut după ce și-a agresat bunica soției și pe soția sa, care născuse recent. Procurorii au dispus arestul preventiv, iar autoritățile reamintesc că inculpatul este considerat nevinovat până la o decizie definitivă.
Redăm mai jos comunicatul de presă transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia:
La data de 04.09.2025, poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Zlatna au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violență în familie, conform Codului penal.
Din probele administrate a rezultat că, la data de 02.09.2025, în jurul orei 23:00, în timp ce se afla la locuința din orașul Zlatna și în contextul unor neînțelegeri și al consumului excesiv de alcool, inculpatul a agresat-o fizic pe bunica soției sale. Aceasta se afla pe scaun în curtea imobilului, iar bărbatul a lovit-o cu o cărămidă în zona membrelor inferioare, apoi a continuat să o lovească cu pumnii și palmele în zona feței, a împins-o jos de pe scaun și a aruncat-o la pământ, unde a călcat-o cu piciorul pe cap și în zona urechilor. Agresiunea a cauzat leziuni traumatice, evaluate la 10-12 zile de îngrijiri medicale.
În încercarea de a opri agresiunea, soția inculpatului, care născuse cu aproximativ trei săptămâni înainte, a intervenit, moment în care bărbatul a aruncat-o la pământ și i-a pus genunchii pe abdomen.
Pe baza probatoriului, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar bărbatul a dobândit calitatea de inculpat. La data de 05.09.2025, s-a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, cerere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.
Aceste măsuri reprezintă etape procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, menite să asigure administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii altor infracțiuni, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.
Potrivit IPJ Alba, la data de 4 septembrie 2025, polițiștii din Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lovire sau alte violențe.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce se afla în locuința de domiciliu, împreună cu soția sa, în vârstă de 34 de ani și bunica acesteia, în vârstă de 87 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri, le-ar fi agresat fizic pe acestea.
În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis două ordine de protecție provizorii.
În cursul zilei de vineri, 5 septembrie 2025, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Accident rutier cumplit: Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața. Un alt bărbat a fost rănit și transportat la spital
Coliziune violentă: Un tânăr de 23 de ani decedat, celălalt șofer rănit și transportat la spital pentru îngrijiri Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe Centura de Sud a Timișoarei, după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un alt autoturism. Impactul a […]
VIDEO | „Masa care unește” a fost montată în Cetatea Alba Carolina: 10.000 de „comeseni” vor lua loc la ea pentru a stabili un record mondial
„Masa care unește” a fost montată în Cetatea Alba Carolina: 10.000 de „comeseni” vor lua loc la ea pentru a stabili un record mondial „Masa care unește” a fost așezată în Cetatea Alba Carolina, în pregătirea marelui eveniment de sâmbătă, 13 septembrie 2025. Citește și: VIDEO | 1.500 de europaleți din care va fi construită […]
VIDEO | Primăria Mirăslău caută fonduri pentru asfaltarea drumului DC 81, spre Rachiș – satul părăsit, renăscut prin grija unui fiu al locului
Primăria Mirăslău caută fonduri pentru asfaltarea drumului DC 81, spre Rachiș – satul părăsit, renăscut prin grija unui fiu al locului Drumul comunal DC 81 din Mirăslău, care traversează Lopadea Veche și duce spre satul Rachiș, a cărui asfaltare a început acum șase ani, are doar primul strat de asfalt. Astfel, pentru a vedea care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
OFICIAL | Bursele sociale 2025-2026: CINE le poate primi și CUM se depun dosarele până pe 2 octombrie
OFICIAL | Bursele sociale 2025-2026 pentru elevi: Cine are dreptul, ce acte sunt necesare și cum se depun dosarele până...
11 septembrie 2025 | RISC de VIITURI în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
RISC de VIITURI în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor Conform situaţiei hidrometeorologice actuale şi prognozei meteorologice pentru următoarele 24...
Știrea Zilei
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani, din Zlatna, care le-a agresat pe soție și pe bunica de 87 de ani a acesteia
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani din Zlatna, care și-a agresat soția și bunica acesteia, în vârstă de...
FOTO | Accident rutier cumplit: Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața. Un alt bărbat a fost rănit și transportat la spital
Coliziune violentă: Un tânăr de 23 de ani decedat, celălalt șofer rănit și transportat la spital pentru îngrijiri Un tânăr...
Curier Județean
Încă un pas spre realizarea semaforizării în „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Ce demersuri se fac
Încă un pas spre realizarea semaforizării în „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Ce demersuri se fac...
11 septembrie 2025 | COD GALBEN de PLOI TORENȚIALE în Alba, în zona Munților Apuseni
COD GALBEN de PLOI TORENȚIALE în Alba, în zona Munților Apuseni Ziua de joi, 11 septembrie 2025, va începe în...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...