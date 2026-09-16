Apulum Agraria la Ighiu, în 19-20 septembrie 2026: Eveniment dedicat agriculturii și tradițiilor. Program complet
Apulum Agraria la Ighiu, în 19-20 septembrie 2026: Eveniment dedicat agriculturii și tradițiilor. Program complet
Evenimentul Apulum Agraria, dedicat promovării producătorilor locali, tradițiilor și agriculturii, va avea loc în luna septembrie, 19-20 septembrie la Ighiu.
În cadrul evenimentului participanții pot găsi: animale de rasă (bovine, cabaline), utilaje și echipamente agricole, cereale și furaje, produse agroalimentare, legume și fructe de sezon, vinuri locale, plante și arbuști ornamentali, produse de artizanat, consultanță agricolă, demonstrații și prezentări tematice, ateliere pentru copii.
Programul complet Apulum Agraria la Ighiu 2026:
SÂMBĂTĂ, 19 septembrie 2026 – între orele 9:30-18:00
Ora 9:30 Deschiderea oficială a evenimentului
Orele 9:30- 15:00 Toamna în lumea copiilor
Expoziție tematică de carte
Ateliere creative: lectură, colorat, pictat ceramică, cusut
Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu
Orele 9:30- 15:00 Corespondenţă cu accente de toamnă
Atelier de cărţi poştale şi felicitări pentru copii
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Orele 10:00- 15:00 Satul românesc între tradiție și dezvoltare, stand de consultanță agricolă
Orele 11:00- 12:00 Genetică şi performanţă în zootehnie
Prezentare şi demonstraţie de bonitare a raselor de bovine
Prof. dr. ing. Gheorghe Neaţă și dr. Horia Moruţan
Ora 12:00-13:30 Agraria Dog Show – Când omul și câinele devin o echipă
-Școlile de dresaj Nechita din Bistriţa şi DogMaster din Cluj-Napoca
Dog Dancing – Camelia Tuhuţ, instructor canin
Ora 14:00 E vremea mustului, demonstraţie
Negrea Oprean Ovidiu I.I.
Ora 14:30 Tehnologii pentru fermieri, prezentare utilaje agricole
Cypca Beoagro SRL
Orele 10:00- 18:00 Expoziţie cu vânzare produse locale
DUMINICĂ, 20 septembrie 2026nîntre orele 10:00-18:00
Orele 10:00- 15:00 Spiriduşii în laboratorul toamnei
* Expoziție tematică de carte
* Ateliere creative: lectură, colorat, pictat ceramică, cusut
Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu
Orele 10:00- 15:00 Soluţii pentru dezvoltarea satului românesc, stand de consultanţă agricolă
Orele 11:00- 12:00 Parada bovinelor
Prezentare şi demonstraţie de bonitare a raselor
Prof. dr. ing. Gheorghe Neaţă, dr. Horia Moruţan
Ora 12:00-13:00 Agraria Dog Show – Împreună dincolo de cuvinte
Școlile de dresaj Nechita din Bistriţa şi DogMaster din Cluj-Napoca
Ora 14:00 Aurul toamnei – mustul, demonstraţie
Costea Florean, viticultor
Ora 14:30 Agricultura la înălţime, demonstrații tehnice
Dronă agricolă – Agrosalmar SRL
Echipamente profesionale – Detaliu Invest SRL
Orele 10:00- 18:00 Expoziţie cu vânzare produse locale
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