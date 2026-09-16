Curier Județean

Apulum Agraria la Ighiu, în 19-20 septembrie 2026: Eveniment dedicat agriculturii și tradițiilor. Program complet

Bogdan Ilea

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Apulum Agraria la Ighiu, în 19-20 septembrie 2026: Eveniment dedicat agriculturii și tradițiilor. Program complet

Evenimentul Apulum Agraria, dedicat promovării producătorilor locali, tradițiilor și agriculturii, va avea loc în luna septembrie, 19-20 septembrie la Ighiu.

În cadrul evenimentului participanții pot găsi: animale de rasă (bovine, cabaline), utilaje și echipamente agricole, cereale și furaje, produse agroalimentare, legume și fructe de sezon, vinuri locale, plante și arbuști ornamentali, produse de artizanat, consultanță agricolă, demonstrații și prezentări tematice, ateliere pentru copii.

Programul complet Apulum Agraria la Ighiu 2026: 

SÂMBĂTĂ, 19 septembrie 2026 – între orele 9:30-18:00

Ora 9:30 Deschiderea oficială a evenimentului

Orele 9:30- 15:00 Toamna în lumea copiilor

Expoziție tematică de carte

Ateliere creative: lectură, colorat, pictat ceramică, cusut

Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu

Orele 9:30- 15:00 Corespondenţă cu accente de toamnă

Atelier de cărţi poştale şi felicitări pentru copii

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Orele 10:00- 15:00   Satul românesc între tradiție și dezvoltare, stand de consultanță agricolă

Orele 11:00- 12:00 Genetică şi performanţă în zootehnie

Prezentare şi demonstraţie de bonitare a raselor de bovine

Prof. dr. ing. Gheorghe Neaţă și dr. Horia Moruţan

Ora 12:00-13:30  Agraria Dog Show – Când omul și câinele devin o echipă

-Școlile de dresaj Nechita din Bistriţa şi DogMaster din Cluj-Napoca

Dog Dancing – Camelia Tuhuţ, instructor canin

Ora 14:00  E vremea mustului, demonstraţie

Negrea Oprean Ovidiu I.I.

Ora 14:30 Tehnologii pentru fermieri, prezentare utilaje agricole

Cypca Beoagro SRL

Orele 10:00- 18:00  Expoziţie cu vânzare produse locale

DUMINICĂ, 20 septembrie 2026nîntre orele 10:00-18:00

Orele 10:00- 15:00 Spiriduşii în laboratorul toamnei

* Expoziție tematică de carte

* Ateliere creative: lectură, colorat, pictat ceramică, cusut

Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu

Orele 10:00- 15:00 Soluţii pentru dezvoltarea satului românesc, stand de consultanţă agricolă

Orele 11:00- 12:00 Parada bovinelor

Prezentare şi demonstraţie de bonitare a raselor

Prof. dr. ing. Gheorghe Neaţă, dr. Horia Moruţan

Ora 12:00-13:00    Agraria Dog Show – Împreună dincolo de cuvinte

Școlile de dresaj Nechita din Bistriţa şi DogMaster din Cluj-Napoca

Ora 14:00  Aurul toamnei – mustul, demonstraţie

Costea Florean, viticultor

Ora 14:30  Agricultura la înălţime, demonstrații tehnice

Dronă agricolă – Agrosalmar SRL

Echipamente profesionale – Detaliu Invest SRL

Orele 10:00- 18:00  Expoziţie cu vânzare produse locale

FOTO: Arhivă

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