Apulum Agraria la Ighiu, în 19-20 septembrie 2026: Eveniment dedicat agriculturii și tradițiilor. Program complet

Două femei din Teiuș, reținute de polițiști: Au efectuat mai multe tranzacții bancare online, de pe un card declarat pierdut de proprietară Două femei din Teiuș au fost reținute de polițiști după ce au efectuat mai multe tranzacții bancare online, de pe un card declarat pierdut de proprietară. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 […]