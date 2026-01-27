Actualitate

Aproape o treime dintre terenurile agricole din România sunt lucrate de străini. Ministru: „Terenul României nu pleacă nicăieri”

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

în

De

Aproape o treime dintre terenurile agricole din România sunt lucrate de străini

Un procent semnificativ din pământul cultivabil al României, 28%, este arendat de companii cu capital străin, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. 

Întrebat dacă această situație ar putea reprezenta o amenințare pentru securitatea națională, ministrul a minimalizat riscurile: „Străinii nu pot pleca cu terenul. Terenul este luat în arendă, nu este în proprietate. Iar aceste companii vor rămâne pe teritoriul României, vor produce, vor plăti impozite şi taxe. România va avea un lucru foarte bun în balanţa comercială. Adică lucrurile sunt foarte clare. Terenul României nu poate pleca. Acel teren este deţinut 80% de către proprietari persoane fizice care au un contract de arendă şi primesc o anumită sumă de bani pentru că au arendat acel teren către o companie”.

Florin Barbu a oferit și exemple concrete: la Timișoara, o familie mixtă, cu un soț italian și o soție româncă, deține 7.000 de hectare de teren printr-un contract de arendă.

Ministrul a mai explicat că, deși companiile străine controlează aproape un sfert din terenul arabil, 80% dintre proprietăți aparțin persoanelor fizice române, care încheie contracte de arendă și primesc sume fixe pentru exploatarea terenurilor. „Terenul României nu pleacă nicăieri”, a insistat Florin Barbu, subliniind beneficiile economice ale acestei situații pentru balanța comercială a țării.

Aceasta declarație vine pe fondul discuțiilor publice privind vânzarea terenurilor agricole către străini, promovată ca subiect de securitate națională de anumite formațiuni politice, precum AUR.

Ministrul Florin Barbu a respins această idee, insistând că arenda nu transferă proprietatea și că investitorii străini nu pot părăsi țara cu terenurile.

