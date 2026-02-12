Curier Județean

Aproape 17.000 de cetățeni din Alba au solicitat eliberarea de pașapoarte în 2025: Care a fost termenul mediu de soluționare a cererilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Aproape 17.000 de cetățeni din Alba au solicitat eliberarea de pașapoarte în 2025

Joi, 12 februarie 2026, a avut loc bilanțul activității Direcției Generale de Pașapoarte și a serviciilor publice comunitare de pașapoarte de la nivelul județelor pe anul 2025, desfășurat în sistem de videoconferință.

La nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Alba a participat prefectul județului Alba, Nicolae Albu, care a subliniat rezultatele foarte bune obținute în cursul anului și a evidențiat eficiența activității desfășurate la nivelul serviciului.

În anul 2025, aproape 17.000 de cetățeni au solicitat eliberarea documentelor de călătorie, beneficiind de un timp minim de așteptare la depunerea cererii, de aproximativ 7 minute, fără a fi necesară formarea de cozi. Platforma online hub.mai.gov.ro/epasapoarte a fost monitorizată permanent, în vederea suplimentării locurilor disponibile pentru programare.

Cetățenii au avut posibilitatea de a opta pentru notificare gratuită prin SMS în momentul în care pașaportul simplu electronic a ajuns la ghișeu, precum și pentru notificare cu șase luni înainte de expirarea documentului. De asemenea, pentru a evita deplasarea la ghișeu, solicitanții au putut opta pentru transmiterea gratuită a pașaportului la domiciliu sau la orice altă adresă din România.

„Deși termenul de eliberare este de maximum 5 zile lucrătoare, termenul mediu de soluționare în anul 2025 a fost de aproximativ 2 zile lucrătoare, ceea ce reflectă buna organizare a activității și profesionalismul personalului.

Cu această ocazie, prefectul Nicolae Albu l-a felicitat pe domnul inspector principal de poliție Florin Vasile Diniș, șeful serviciului județean, pentru activitatea desfășurată, precum și întregul colectiv al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Alba, pentru implicarea, seriozitatea și operativitatea demonstrate în soluționarea cererilor cetățenilor”, se arată într-un comunicat de presă al Instituției Prefectului-Județul Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc în Apuseni. Alte zone în care funcționează astfel de unități

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

12 februarie 2026

De

Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc în Apuseni. Alte zone în care funcționează astfel de unități Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba crește de la un an la altul. În prezent, sunt înregistrate 34 de astfel de unități, după ce, […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Protest în Alba Iulia, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

12 februarie 2026

De

Protest în Alba, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român” Aproximativ 30 de oameni s-au adunat în zona Stadion, din Alba Iulia, pentru a protesta împotriva Guvernului Bolojan și a măsurilor fiscale impuse de aceștia, astăzi, 12 februarie […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

12 februarie 2026

De

Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști O șoferiță de 38 de ani, din Bistra, a fost prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75. Femeia avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de […]

Citește mai mult