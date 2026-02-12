Aproape 17.000 de cetățeni din Alba au solicitat eliberarea de pașapoarte în 2025: Care a fost termenul mediu de soluționare a cererilor

Aproape 17.000 de cetățeni din Alba au solicitat eliberarea de pașapoarte în 2025

Joi, 12 februarie 2026, a avut loc bilanțul activității Direcției Generale de Pașapoarte și a serviciilor publice comunitare de pașapoarte de la nivelul județelor pe anul 2025, desfășurat în sistem de videoconferință.

La nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Alba a participat prefectul județului Alba, Nicolae Albu, care a subliniat rezultatele foarte bune obținute în cursul anului și a evidențiat eficiența activității desfășurate la nivelul serviciului.

În anul 2025, aproape 17.000 de cetățeni au solicitat eliberarea documentelor de călătorie, beneficiind de un timp minim de așteptare la depunerea cererii, de aproximativ 7 minute, fără a fi necesară formarea de cozi. Platforma online hub.mai.gov.ro/epasapoarte a fost monitorizată permanent, în vederea suplimentării locurilor disponibile pentru programare.

Cetățenii au avut posibilitatea de a opta pentru notificare gratuită prin SMS în momentul în care pașaportul simplu electronic a ajuns la ghișeu, precum și pentru notificare cu șase luni înainte de expirarea documentului. De asemenea, pentru a evita deplasarea la ghișeu, solicitanții au putut opta pentru transmiterea gratuită a pașaportului la domiciliu sau la orice altă adresă din România.

„Deși termenul de eliberare este de maximum 5 zile lucrătoare, termenul mediu de soluționare în anul 2025 a fost de aproximativ 2 zile lucrătoare, ceea ce reflectă buna organizare a activității și profesionalismul personalului.

Cu această ocazie, prefectul Nicolae Albu l-a felicitat pe domnul inspector principal de poliție Florin Vasile Diniș, șeful serviciului județean, pentru activitatea desfășurată, precum și întregul colectiv al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Alba, pentru implicarea, seriozitatea și operativitatea demonstrate în soluționarea cererilor cetățenilor”, se arată într-un comunicat de presă al Instituției Prefectului-Județul Alba.

