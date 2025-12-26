Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice
Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice
În noiembrie 2025, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost de aproape 12.000 de persoane, mai exact, 11.788, cu două persoane mai mult comparativ cu luna anterioară.
Din numărul persoanelor, 7.831 sunt beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.768, dintre care 2.547 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.416 lei, din care 7.517 din BASS și 22.259 de la bugetul de stat.
Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României au beneficiat, în noiembrie anul curent, 784 de persoane (688 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.975 de lei, din care 3.012 de lei pensie din bugetul de stat, potrivit Agerpres.
În cazul beneficiarilor Legii nr. 215/2015, care modifică și completează Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, erau înregistrați 872 de beneficiari, dintre care 635 aveau pensii plătite prin BASS. Pensia medie se situa la 6.225 de lei, din care 3.537 de lei proveneau din bugetul de stat.
Potrivit datelor CNPP, Legea nr. 83/2015, ce completează Legea nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă românească, era aplicabilă unui număr de 1.337 de pensionari, toți beneficiind de pensii din BASS. Pensia medie în acest caz ajungea la 13.132 de lei, din care 8.078 de lei erau acoperiți de la bugetul de stat.
În ceea ce privește pensiile de serviciu acordate beneficiarilor din cadrul Curții de Conturi, acestea vizau 677 de persoane, dintre care 672 aveau pensii din BASS. Valoarea medie a pensiei era de 10.202 lei, suma suportată de la bugetul de stat fiind de 2.419 lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății
Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății Un virus mortal, considerat de specialiști mai periculos decât COVID-19, a fost confirmat oficial. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis primul avertisment public major pe continent de la finalul pandemiei. Un nou virus mortal Mai exact, Franța a […]
Datoria guvernamentală a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. Datele publicate de Ministerul Finanțelor
Datoria guvernamentală a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. Datele publicate de Ministerul Finanțelor Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a crescut în septembrie 2025 la 1.095 miliarde de lei, față de 1.084 miliarde de lei în luna anterioară, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, potrivit Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală […]
Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?”
Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?” Semnal de alarmă tras de la vârful ANPC. Conform unei postări făcută pe Facebook de Paul Anghel, director General Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă ANPC, multe citrice din magazinele din România sunt problematice. Oficialul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății
Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății Un virus mortal, considerat...
Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice
Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice În noiembrie...
Știrea Zilei
VIDEO | „Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și înveselesc sătenii aducând vestea Naşterii Domnului
„Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și...
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina...
Curier Județean
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de...
VIDEO | Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație”
Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor...
Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Opinii Comentarii
De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții și obiceiuri
De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții...
MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi
Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje...