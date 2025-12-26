Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice

În noiembrie 2025, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost de aproape 12.000 de persoane, mai exact, 11.788, cu două persoane mai mult comparativ cu luna anterioară.

Din numărul persoanelor, 7.831 sunt beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.768, dintre care 2.547 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.416 lei, din care 7.517 din BASS și 22.259 de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României au beneficiat, în noiembrie anul curent, 784 de persoane (688 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.975 de lei, din care 3.012 de lei pensie din bugetul de stat, potrivit Agerpres.

În cazul beneficiarilor Legii nr. 215/2015, care modifică și completează Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, erau înregistrați 872 de beneficiari, dintre care 635 aveau pensii plătite prin BASS. Pensia medie se situa la 6.225 de lei, din care 3.537 de lei proveneau din bugetul de stat.

Potrivit datelor CNPP, Legea nr. 83/2015, ce completează Legea nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă românească, era aplicabilă unui număr de 1.337 de pensionari, toți beneficiind de pensii din BASS. Pensia medie în acest caz ajungea la 13.132 de lei, din care 8.078 de lei erau acoperiți de la bugetul de stat.

În ceea ce privește pensiile de serviciu acordate beneficiarilor din cadrul Curții de Conturi, acestea vizau 677 de persoane, dintre care 672 aveau pensii din BASS. Valoarea medie a pensiei era de 10.202 lei, suma suportată de la bugetul de stat fiind de 2.419 lei.

