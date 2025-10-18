Aplicația de chat Messenger o să devină indisponibilă desktop. Anunțul făcut de Facebook
Aplicația de chat Messenger o să devină indisponibilă desktop. Care sunt schimbările anunțate de Facebook
Începând cu 15 decembrie, aplicația Messenger pentru desktop va fi dezactivată. Facebook a anunțat că, după această dată, cei care încearcă să o acceseze vor fi direcționați automat către versiunea pentru desktop a aplicației principale Facebook.
Meta anunță că utilizatorii vor mai putea utiliza „Messenger pentru Windows” timp de 60 de zile de la primirea notificării privind retragerea, după care aplicația va deveni complet indisponibilă. Compania recomandă dezinstalarea acesteia, întrucât nu va mai avea nicio utilitate.
Pentru cei care preferau o aplicație de mesagerie separată de fluxul de știri Facebook, schimbarea înseamnă că discuțiile vor putea fi accesate doar din aplicația principală Facebook sau direct de pe web, la adresa facebook.com, păstrând aceeași funcționalitate de bază.
Meta nu a explicat motivele acestei decizii, însă cel mai probabil măsura urmărește reducerea eforturilor de întreținere pentru o aplicație dedicată exclusiv chatului pe desktop. În continuare, utilizatorii pot accesa Messenger prin aplicația Facebook pentru desktop, prin versiunea web sau prin aplicațiile mobile Messenger pentru Android și iOS. Toate funcțiile obișnuite, mesaje, atașamente și apeluri, vor rămâne disponibile prin aceste alternative.
