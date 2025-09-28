APEL UMANITAR pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii: Au rămas fără un acoperiș deasupra capului și fără bunuri după un incendiu devastator
APEL UMANITAR pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii: Au rămas fără un acoperiș deasupra capului după un incendiu devastator
A fost lansat un apel umanitar pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii. Familia respectivă a rămas fără un acoperiș deasupra capului după un incendiu devastator.
Citește și: VIDEO | INCENDIU de proporții în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe
„Asearã (n.a. în seara zilei de sîmbătă 27 septembrie 2025), în urma un incendiu devastator, o familie compusă din patru adulți şi doi minori (fetiță de un an si 5 luni, băiețel de 4 ani) din Cugir, strada Rãchiții, a rãmas fãrã un acoperiş deasupra capului, fãrã haine și fãrã cele necesare traiului de zi cu zi.
Din fericire nu existã victime.
Pentru persoanele care doresc să ofere sprijin, vã pun la dispoziție douã numere de telefon la care rãspund membrii familiei afectate:
0769970478
0745436074
Orice gest, cât de mic poate însemna enorm pentru aceastã familie. Mulțumesc anticipat celor care vor alege sã se implice!!!”, se arată în apelul umanitar lansat de Cristian Buflea.
