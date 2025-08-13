Apă dată cu porția în județul Alba, la mijloc de august 2025: APA CTTA raționalizează consumul în mai multe localități

Apă dată cu porția în județul Alba, la mijloc de august 2025

Compania de apă a anunțat, miercuri, 13 august 2025, raționalizarea furnizării apei în mai multe localități din județul Alba.

„Având în vedere consumul crescut de apă potabilă, utilizată și în alte scopuri (în special în agricultură), SC APA CTTA SA ALBA este nevoită să raționalizeze apa în mai multe localități din județ. Resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează rapid, fiind necesară refacerea periodică a acestora.

Vă comunicăm programul de furnizare a apei potabile:

-5.00-8.00 și 18.00-21.00 în localitățile Straja, Henig, Berghin, Ghirbom și Ohaba:

-6.00-9.00 și 18.00-21.00 în localitățile Tibru, Cricău și Craiva;

-6.00-9.00 și 18.00-21.00 în localitățile Ighiu, Ighiel, Bucerdea Vinoasă și Țelna, cu mențiunea că în zonele înalte din Bucerdea Vinoasă la reluarea furnizării apei pot apărea probleme cu presiunea acesteia.

Sursa de apă potabilă care deservește consumatorii din comuna Gârda de Sus, satele Ocoale, Ghețari, Mununa, Hănășești și Dealu Frumos nu mai poate asigura furnizarea apei potabile în localitățile sus menționate. Aceasta se va face în funcție de cantitățile de apă acumulate.

Vă informăm că, în cazul în care, ulterior acestui anunț, se constată lipsa de debit și în alte localități, S.C. APA CTTA. S.A. Alba va anunța acest fapt, actualizând programul de furnizare”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI