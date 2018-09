Anvelope ALL SEASON sau cauciucuri DE IARNĂ? Cum este mai bine să îţi dotezi maşina pentru anotimpul rece?

Anvelope all season pe care le pot folosi tot timpul anului, sau anvelope de iarnă, pe care ar trebui să le folosesc doar în sezonul rece – sunt întrebările pe care le pun șoferii când trebuie să hotărască cum să-și echipeze mașina. În practică, există dezavantaje când folosești anvelope all season în locul anvelopelor de iarnă, chiar dacă marcajul acestora îți permite să circuli în condițiile legii.

*Anvelopele all season

Anvelopele all season au o compozitie a cauciucului mai rigida si suporta temperaturile ridicate de la nivelul solului in perioada de vara, scrie cancan.ro. Profilul anvelopelor pentru toate anotimpurile sau all season este mai putin reliefat decat cel al unei anvelope de iarna, iar compozitia materialului este special proiectata sa reziste la temperaturile verii si sa asigure o tractiune normala in conditii variate de temperatura.

*Anvelopele de iarna

Anvelopele de iarna, in schimb, au un profil adaptat pentru aderenta pe zapada. Cauciucul este mai moale si numarul de caneluri este mai mare. Acest lucru ii confera aderenta chiar si pe un strat lucios de gheata, ceea ce cu anvelopele all season nu este posibil.

Profilul anvelopelor de iarna are caneluri mai adanci pentru o aderenta optimizata in cazul rularii pe drumuri acoperite cu zapada, indiferent de grosimea stratului.

Compozitia anvelopelor de iarna este realizata in asa fel incat sa se pastreze supletea cauciucului chiar si la temperaturi de sub 7 grade. Au o aderenţă mai bună, sunt mai elastice şi pot face diferenţa atunci când pe şosea este polei.

Ordonanta Guvern 5 din 2011 reglementeaza faptul ca șoferi sunt obligați să aibă montate cauciucurile de iarnă atunci când carosabilul este acoperit de zăpadă. Astfel, conducătorii auto trebuie să își schimbe cauciucurile de vară cu cele de iarnă ori de câte ori condițiile meteorologice impun acest lucru.

*Deci, ce alegi? Anvelope all season sau anvelope de iarna?

Ambele variante, anvelopele all season si anvelopele de iarna sunt acceptate pe timp de iarna; iar din punct de vedere legal, indiferent ca ai pe masina niste anvelope all season sau niste anvelope destinate exclusiv anotimpului rece, nu exista riscuri legale. Practic insa, din punct de vedere fizic, anvelopele de iarna sunt mult mai performante si ofera o siguranta mult mai mare.

Sursa: romaniatv.net