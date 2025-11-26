Antrenamente cu aeronave pentru parada de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Când vor avea loc

Forțele Aeriene Române au confirmat că se vor desfășura antrenamente sau repetiții cu aeronave și în Alba Iulia.

Mai exact, în perioada 26–29 noiembrie mai multe aeronave militare vor executa zboruri de antrenament la înălţimi mici în judeţul Ilfov, municipiul Bucureşti și Alba Iulia.

În Alba Iulia, între orele 11:30 – 17:00, 29 noiembrie, vor avea loc repetițiile ceremoniei militare – defilare ce se va desfășura între orele 12:30-16:30.

,,Cu ocazia sărbătorii Zilei Naţionale a României, în perioada 26–29 noiembrie, aeronave militare vor executa zboruri de antrenament la înălţimi mici (aproximativ 300 m faţă de sol), în judeţul Ilfov, municipiul Bucureşti și Alba Iulia.

Pe timpul Paradei Militare care va fi organizată în București, la Arcul de Triumf, vor evolua peste 40 de aeronave militare din dotarea Forţelor Aeriene Române şi ale partenerilor NATO, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii precum și aeronave ale Aeroclubului României.

Aceste zboruri de antrenament se vor executa cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului asupra populaţiei civile”, se arată într-un mesaj publicat, pe o rețea de socializare, de Forțele Aeriene Române.

Reamintim că, conform programului evenimentului, parada urmează să aibă loc la ora 14:00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Această ora a fost modificată față de anii trecuți deoarece anumite persoane din conducerea României urmează să participe la festivitățile dedicate Zilei Naționale a României de 1 Decembrie la Alba Iulia. Premierul Ilie Bolojan și Mircea Abrudean, Preşedinte al Senatului României au confirmat prezența pentru acest eveniment.

Mai mult decât atât, Călin Georgescu și George Simion vin de 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională – la Alba Iulia. Prezența celor doi în Capitala Marii Uniri a fost confirmată pe rețelele de socializare.

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu, va fi prezent la Alba Iulia, de Ziua Națională a României, 1 Decembrie. Participarea acestuia a fost anunțată pe rețelele de socializare de Gelu Vișan, un apropiat al lui Georgescu.

