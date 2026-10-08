ANRE introduce „semaforul” furnizorilor: Clienții vor putea vedea nu doar prețul, ci și cum sunt tratați

Furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor fi evaluați în funcție de modul în care gestionează plângerile clienților. ANRE introduce un sistem de clasificare pe șase niveluri de culoare, de la roșu la verde, care le va permite consumatorilor să compare furnizorii nu doar după preț, ci și după calitatea relației cu clienții.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, prin Ordinul nr. 61/2026, procedura-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de a soluționa plângerile clienților finali.

Elementul central al noii reglementări este Indicele de Gestionare a Plângerilor (IGP), calculat pentru fiecare furnizor în funcție de numărul total al clienților, de plângerile primite de ANRE, de plângerile întemeiate adresate furnizorului și de cele care nu au fost soluționate în termenul legal.

În funcție de valoarea IGP, fiecare furnizor va primi o culoare. Sistemul pornește de la roșu, pentru rezultate foarte slabe, și ajunge la verde, pentru rezultate foarte bune:

*sub 50 – roșu: rezultate foarte slabe;

*50–60 – roșu deschis: rezultate slabe;

*60–70 – galben: rezultate medii;

*70–80 – galben deschis: rezultate satisfăcătoare;

*80–90 – verde deschis: rezultate bune;

*peste 90 – verde: rezultate foarte bune.

Furnizorii vor fi comparați și după modul în care își tratează clienții

Potrivit ANRE, plângerile vor fi raportate către Autoritate, iar datele vor fi publicate și pe paginile de internet ale furnizorilor. Calcularea și raportarea IGP se vor face trimestrial.

Culorile asociate furnizorilor urmează să fie afișate în comparatoarele de oferte puse la dispoziția consumatorilor de ANRE, atât pentru energia electrică, cât și pentru gazele naturale.

Până la dezvoltarea acestor funcționalități, Autoritatea va publica valorile IGP pentru fiecare furnizor pe propriul site.

„Până acum, consumatorul putea compara prețuri. De acum va putea compara și comportamente”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu. Potrivit acestuia, noul mecanism urmărește să arate public cât de eficient răspund furnizorii solicitărilor clienților și dacă problemele semnalate sunt soluționate.

ANRE subliniază că sistemul nu reprezintă o sancțiune, ci un instrument de transparență, prin care consumatorii vor avea la dispoziție un criteriu suplimentar atunci când aleg un furnizor.

Măsura este prezentată de Autoritate ca fiind în linie cu Pachetul privind energia pentru cetățeni (Citizens Energy Package), prezentat de Comisia Europeană în martie 2026. Pachetul urmărește, între altele, creșterea transparenței, facilitarea comparării ofertelor și consolidarea protecției consumatorilor în relația cu furnizorii de energie.

Astfel, în alegerea unui furnizor, consumatorii vor putea avea în vedere nu doar cât plătesc, ci și cum sunt tratați atunci când apar probleme.

sursa foto-text: ANRE

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