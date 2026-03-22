ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 22 martie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Medic specialist – specialitatea pneumologie – SPITALUL MUNICIPAL SEBES

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist în specialitatea pneumologie

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Dispensar T.B.C.

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 6 ore pe zi; 30 ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

-Studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină;

-Certificat de medic specialist, confirmat în specialitatea pneumologie

Nr. crt. Etapă concurs Data / Perioada Ora

Depunere dosare de înscriere la concurs 23.03.2026 – 13.04.2026 10:00 -13:00 Data limită de depunere a dosarelor de concurs 13.04.2026 13:00 Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin. 15.04.2026 12:00 Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin 16.04.2026 12:00 Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) prevăzută în anexa nr. 3 la ordin 17.04.2026 12:00 Data şi ora probei scrise: 27.04.2026 09:00 Data afişării rezultatului probei scrise: 28.04.2026 14:00 Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă: 29.04.2026 14:00 Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă:30.04.2026 14:00 Data şi ora probei clinice / practice: 04.05.2026 09:00 Data afişării rezultatului probei clinice / practice: 04.05.2026 12:00 Data afişării rezultatelor finale 05.05.2026 14:00

Inspector, grad asistent UAT Municipiul Blaj

Titlu concurs: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ , județul ALBA, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. XXII alin. (3) lit. a) din Legea nr. 141/2025 și art. VII alin. (7) din OUG nr. 121/2023

Funcția publică scoasă la concurs:

– Inspector, COMPARTIMENT CONTABILITATE – 394815

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 22.04.2026 12:00, Primaria municipiului Blaj

Perioada de depunere a dosarelor 20.03.2026 – 08.04.2026

Perioadă verificare eligibilitate candidați: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioadă depunere contestație la verificarea eligibilității candidaților: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului verificării eligibilității candidaților.

Perioadă soluționare contestații la verificarea eligibilității candidaților: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiții pentru ocuparea postului

Pentru Inspector – 394815 – Clasa I, Grad asistent, COMPARTIMENT CONTABILITATE

Studii de specialitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniu de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință)

Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică

1. Constituţia României, republicată cu tematica Constituţia României, republicată

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VIa cu tematica partea I (Dispoziţii generale), titlul I (Guvernul) şi titlul II (Administraţia publică centrală de specialitate) ale părţii a II-a, titlul I (Prefectul şi subprefectul) al părţii a IV-a, titlul I (Dispoziţii generale) şi II (Statutul funcţionarilor publici ) ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

5. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, inclusiv Normele de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare; cu tematica contine Bibliografia integral

6. LEGEA contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991, (r4),publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; cu tematica contine Bibliografia integral

7. ORDIN nr. 1.140 din 14 iulie 2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, cu modificărle şi completarile ulterioare, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 25 iulie 2025; cu tematica contine Bibliografia integral

8. ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009; cu tematica contine Bibliografia integral;

9. OG nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 12 noiembrie 2003, republicată în temeiul art. III din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2003, cu tematica contine Bibliografia integral;

Conţinutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs:

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi

completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Modalitatea de înscriere la concurs

Potrivit dispoziţiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.

Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Muncitor calificat, treapta I – PRIMARIA ORASULUI ABRUD

Primăria oraşului Abrud, judeţul Alba, organizează concurs în baza HG nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si a art. XXII pct.2 lit.a din OUG nr. privind unele măsuri fiscal-bugetare, în vederea ocupării pe perioadă nedetermintă, a unui post unic de executie, de natură contractuală, vacant, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, de muncitor calificat, treapta I – pozitia 9 in statul de functii in cadrul Compartimentului Autoritate tutelara al Directiei de Asistență Socială Abrud.

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei practice și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Actele prevăzute la literele b-e, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Studii de specialitate: studii medii .

– Perfecționări (specializări) : conform fisei postului candidatii la concurs trebuie să dețină certificat de calificare profesională sau diplomă de absolvire care atestă pregătirea în următoarele domenii: electric / electrotehnic și mecanic;

– Vechime în profesie necesare ocupării postului: minim 3 ani;

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, proba practică şi interviul şi va avea loc la sediul Primariei orasului Abrud, str. Piaţa Eroilor, nr. 1, jud. Alba.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Dosarele se vor depune până la data de 31.03.2026, ora 16,00, la sediul Primariei orasului Abrud – Mera Rodica – secretar comisie de concurs, telefon 0258780519. Rezultatul selectării dosarelor de concurs va fi publicat şi afişat conform art.36 din HG nr.1336/2022. Contestaţiile privind rezultatul selectării dosarelor de concurs se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Proba practică va avea loc în data de 15.04.2026 ora 11,00 la sediul Primariei orasului Abrud. Rezultatul probei practice va fi publicat în data de 15.04.2026 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatele la proba practice se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei. Răspunsul contestaţiilor la proba practică va fi publicat şi afişat pana cel tarziu la data de 17.04.2026 ora 16,00.

Proba de interviu va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice la sediul Primariei orasului Abrud. Rezultatul de la proba de interviu va fi publicat şi afişat în ziua sustineri acestuia pana la ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul de la proba de interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului de la proba de interviu. Răspunsul la contestaţii va fi afişat în cel mult o zi lucratoare de la data depuneri acestora, ora 16,00. Contestaţiile se pot depune la sediul la sediul Primariei orasului Abrud.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul la sediul Primariei orasului Abrud.

Manager Spitalul Municipal Blaj – Persoană fizică – Spitalul Municipal Blaj, județul Alba

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI MUNICIPAL BLAJ organizeaza CONCURS pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica în perioada 17.03.2026 – 30.04.2026

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică din spitalele publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale ale Consiliului Local al Municipiului Blaj, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Blaj nr. 94/12.03.2026, cu modificările și completările ulterioare, în acord cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice,

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

Tema proiectului de management este ,, Performanța clinică și financiară a activităților Spitalului Municipal Blaj”.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 16, loc. Blaj, jud. Alba, în Sala Raport de Gardă.

Concursul se desfăşoară în două etape după cum urmează:

1) Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul concursului, etapă eliminatorie.

2) Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

Susţinerea publică a proiectului de management va avea loc în data de 28.04.2026 ora 09.00.

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunţul de concurs, candidații sunt declarați admişi sau respinşi, putând participa la etapa de susținere publică şi de evaluare a proiectului de management doar candidaţii declarați admişi.

La concurs are acces orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) este aptă din punct de vedere medical şi psihologic să exercite funcţia de manager. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor, prevăzute la art. 176 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) îndeplineşte condiţia de absolvire a unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2022;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

i) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul european automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor /diplomelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

e)copia carnetului de muncă, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, şi avizul psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu a comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul european automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;

i)curriculum vitae, model comun european;

j)proiectul de management;

k)declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

l)declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;

Dosarul de înscriere, numerotat și însoțit de un opis semnat de către candidat, se depune la sediul Spitalului Municipal Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 16, loc. Blaj, jud. Alba, Compartimentul Resurse Umane, până la data de 17.04.2026 ora 14:00.

La toate actele depuse în copie se prezintă și originalul pentru conformitate.

Pot fi depuse actele în copii legalizate de notarul public.

CALENDAR

desfășurare concurs manager, persoană fizică, la Spitalul Municipal Blaj

Nr. crt. Acțiune Data Ora

limită

1 Publicarea anunțului de concurs la sediul spitalului și pe pagina de internet a acestuia, pe portalul posturi.gov.ro precum și pe pagina de internet a Municipiului Blaj, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății 17.03.2026

2 Vizitarea spitalului de către candidații interesați, sub îndrumarea directorului medical 26.03.2026 12,00

3 Termenul limită de înscriere și depunere a dosarelor la sediul spitalului 17.04.2026 14,00

4 Verificare dosare de înscriere 20.04.2026 11,00

5 Rezultatul selecției dosarelor, se afișează la sediul spitalului 20.04.2026 13,00

6 Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor 21.04.2026 13,00

7 Rezultatul soluționării contestațiilor privind selecția dosarelor 22.04.2026 14,00

8 Afișarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal ale candidaților 22.04.2026 15,00

9 Mass-media și persoanele care își manifestă intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și doresc să adreseze întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management, o pot face prin transmiterea solicitărilor de articipare, cu precizarea numelui, prenumelui și a eventualelor întrebări pe adresa de mail ,,[email protected]” 23.04.2026 10,00

10 Comisia de concurs va confirma mass-mediei și persoanelor interesate, intenția de participare 24.04.2026 14,00

11 Susținerea proiectului de management 28.04.2026 09,00

12 Afișarea rezultatelor susținerii proiectului de management, la sediul spitalului și pe pagina de internet a acestuia 28.04.2026 15,00

13 Depunerea contestațiilor la rezultatele susținerii proiectului de management 29.04 2026 15,00

14 Rezultatul soluționării contestațiilor 30.04.2026 12,00

15 Afișarea rezultatelor finale ale concursului, la sediul spitalului și pe pagina de internet a acestuia 30.04.2026 15,00

SOFER – SCOALA GIMNAZIALĂ HOREA

SOFER, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura administrativ nedidactic , Numărul de posturi: 0,5

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) permis de conducere categoria B,D;

2) atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;

3) aviz psihologic și vizită medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto;

4)nivelul studiilor: studii generale

5)vechime: nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 16/03/2026

– termenul de depunere a dosarelor în data de 30/03/2026 , ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor în data de: 31/03/2026 , ora 10:00, la sediul instituţiei;

– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de:31/03/2026 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– termen de contestare la selectia dosarelor în data de 01/04/2026 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 01/04/2026 , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 07/04/2026 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 07/04/2026 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de 08/04/2026 ora 10:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 08/04/2026 , ora 11:0, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 08/04/2026, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 08/04/2026 , ora 13:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 08/04/2026 ,ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 8/04/2026 , ora 15:00, la sediul instituției;

– Afişarea rezultatelor finale în data de 8/04/2026 , ora 16:00, la sediul instituției;

