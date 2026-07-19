ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 19 iulie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*UAT Comuna Santimbru, judetul Alba organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post vacant de MEDIATOR SCOLAR ( COD COR 235911), in cadrul Echipei comunitare integrate pentru derularea proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile ,Furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate finantat din fondul social european Plus prin Programul Incluziune si demnitate social.

Nivelul postului: executie, membru in Echipa Comunitara Integrata (ECI)

Durata timpului de lucru: 2 ore/zi — 10 ore/siptimana pe perioada de implementare a proiectului. Concursul de recrutare se va organiza in data de 6 august 2026, orele 10.00 proba scrisa si in data de 11 august 2026, orele 10.00 interviul la Primaria Comunei Santimbru, str. Blajului, nr. 187, loc. Santimbru, judet Alba.

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

-constituie un avantaj experienta in cadrul proiectelor educationale si/sau la nivelul comunitatii < de 1 an;

– constituie un avantaj absolvirea unui curs organizat in cadrul Programelor Phare;

-constituie un avantaj implicarea/coordonarea proiectelor desfisurate la nivel national/intrnational;

-constituie avantaj domiciliul in UAT pentru care se aplica;

Studii de specialitate:

1. Studii universitare cu diploma de licenta a oricarei specializari urmate de un curs de formare profesionala cu specializarea de mediator scolar recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii;

2.Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat al liceului pedagogic, specializarea mediator scolar;

3.Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat a oricarui profil liceal, urmate de un curs de formare profesional& cu specializarea de mediator scolar, recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

-disponibilitate pentru deplasari;

-cunostinte de operare pe calculator;

Abilitati, calitati si aptitudini necesare:

-competente de comunicare scrisa si verbal, de relationare;

-moralitate, corectitudine, deschidere si flexibilitate in relatiile interumane;

-perseverentd, consecvents, abilitati pentru munca in conditii de stres in situatii de urgentd sau neprevazute;

-analiza problemelor specifice mediului scolar;

-atentie la detalii; -atitudine pozitiva, motivatoare;

-competente de integrare TIC in educate;

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, 1 post vacant de Asistent social debutant– Unitatea de primire urgențe.

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcția de Asistent social debutant:

-diplomă de licenţă în specialitate asistenta sociala;

-dovada inscrierii in Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție:

• 2 posturi vacante asistent medical debutant generalist (PL) – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

• 1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL) – Unitatea de primire urgențe Cab.Med.dentara de urgenta;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Asistent medical debutant- specialitatea medicină generală (PL) UPU

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• fără vechime;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant- specialitatea medicină generală (PL) – UPU-Cab.Med.dentara de urgenta;

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• fără vechime;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document; • diploma curs intensiv Asistent Medical Stomatologie.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție:

• 1 post vacant brancardier, G – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

• 1 post vacant îngrijitoare curățenie, G – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Brancardier

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

• diplomă absolvire curs Brancardier eliberată de firmă autorizată

Îngrijitoare de curățenie

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*PRIMĂRIA COMUNEI MIRĂSLĂU organizează la sediul instituției din str. Principală, nr. 283, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică contractuală de Administrator cămin cultural, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mirăslău,

Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad superior este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 3 ani;

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Mirăslău, situată în Mirăslău, str. Principală, nr. 283, număr de telefon 0358/405066, fax 0358/405065, e-mail: [email protected], persoana de contact: Șoșa Irina, referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Stare Civila, Relații cu publicul, Resurse Umane precum și de pe site-ul instituției: www.primariamiraslau.ro.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a 6 posturi de asistent medical generalist după cum urmează:

– 1 post asistent medical generalist – cabinet gastroenterologie

– 1 post asistent medical generalist – cabinet oncologie

– 1 post asistent medical generalist – cabinet oftalmologie

– 2 posturi asistent medical generalist – compartiment endoscopie digestivă

– 1 post asistent medical generalist – compartiment neurologie cronici

Conditii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist:

– nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;

– adeverința pentru participare la concurs eliberată de O.A.G.M.M.R

– vechime în specialitate necesară ocupării postului – nu se solicită;

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int. 197, cât şi pe site-ul www.spitalbla.ro/Anunțuri.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post de asistent medical generalist după cum urmează: – 1 post asistent medical generalist –ATI trezire – Bloc operator

Conditii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist:

– nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;

– adeverința pentru participare la concurs eliberată de O.A.G.M.M.R

– vechime în specialitate necesară ocupării postului – minim 6 luni;

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int. 197, cât şi pe site-ul www.spitalbla.ro/Anunțuri.

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