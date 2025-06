Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, semnează cu Villarreal, care a activat clauza de 25 de milioane de euro, și rămâne în La Liga

Jucătorul în vârstă de 27 de ani din comuna Unirea, care s-a născut la Aiud, pleacă de la Rayo Vallecano, după două sezoane, și semnează cu o altă echipă din La Liga.

La ultimul meci al României, în preliminariile Campionatului Mondial, 2-0 cu Cipru, Rațiu a fost căpitan al tricolorilor, putând în premieră banderola de căpitan, în absența albaiulianului Nicolae Stanciu (suspendat).

Dorit printre alte cluburi și de FC Barcelona, campioana Spaniei, fundașul dreapta se întoarce la Villarreal, după ce a fost activată clauza de răscumpărare de la Rayo, în valoare de 25 de milioane de euro. Potrivit presei din Spania, care a făcut anunțul acestui transfer, mutarea lui Rațiu la Villarreal este o lovitură pentru Barcelona, care dorea să își întărească lotul pentru sezonul următor.

Rayo Vallecano a încheiat sezonul 2024-2025 pe locul 8, cu 52 de puncte, și joacă în Conference League.

Andrei Rațiu a ajuns la Rayo Vallecano în august 2023, iar în sezonul 2024-2025 a jucat în 36 de meciuri, cu două goluri marcate și trei pase decisive. Cu o cotă de piață de 12 milioane de euro, apogeul carierei sale, Rațiu se află sub contract cu Rayo Vallecano până în iunie 2028, însă potrivit presei iberice, Villarreal a activat clauza de răscumpărare și astfel revine la echipa care deține 50% din drepturile federative ale internaționalului român.

„Barcelona a primit o nouă lovitură pentru sezonul viitor. Clubul «blaugrana», care își dorea să întărească postul de fundaș dreapta, a pierdut una dintre principalele opțiuni. Villarreal a decis să-l readucă pe Andrei Rațiu, în prezent jucător la Rayo Vallecano, pentru a-și consolida lotul în perspectiva revenirii în Liga Campionilor.

Mișcarea echipei «groguet» a fost una rapidă. Potrivit mai multor surse, formația din Castellon va activa clauza de răscumpărare care îi permite să-l readucă pe internaționalul român. Astfel, Villarreal se mișcă mai repede decât Barcelona, care îl vedea pe Rațiu drept profilul ideal pentru a-l înlocui pe Jules Kounde în flancul drept al apărării”, au scris spaniolii de la Carpetasfcsb.com.

Cea mai mare parte a carierei lui Andrei Rațiu a fost sub culorile clubului Villarreal. În 2015 a trecut de la echipa de tineret la U19, unde a jucat timp de un sezon, apoi a avansat la echipele din eșaloanele inferioare (B și C), ca în 2020 să fie împrumutat pentru câteva luni la ADO Den Haag (Țările de Jos). În ianuarie 2021 a revenit la Villareal, dar la prima echipă, iar în vara aceluiași an a fost transferat la SD Huesca.

Deși Rațiu a avut un sezon excelent la Rayo Vallecano, în urmă cu numai o săptămână Villarreal a decis că internaționalul nu este o opțiune pentru Liga Campionilor, competiție în care joacă echipa clasată pe locul 5 în sezonul 2024-2025 din La Liga. Astfel, anunțul acestui transfer este cu unul surpirnzător, prin prisma că propunerea inițială a fost respinsă de către Rațiu. Villarreal era dispusă să-i ofere un contract similar celui actual, cu un salariu fix plus o serie de bonificații în funcție de atingerea anumitor obiective.

sursa: prosport.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI