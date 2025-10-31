Andrei Rațiu, cel mai rapid jucător dintre fotbaliștii din cele mai puternice cinci campionate: Ce viteză a reușit să atingă
Andrei Rațiu, cel mai rapid jucător între jucătorii celor mai puternice cinci campionate: Ce viteză a reușit să atingă
Jucătorul din județul Alba a reușit în acest sezon să atingă o viteză de 34.7 km/h, fiind pe primul loc la acest capitol între jucătorii celor mai puternice cinci campionate.
Românul a atins 34.7 km/h în tricoul celor de la Rayo conform celor de la Gradient Sports.
TOP 10 cei mai rapizi jucători din acest sezon:
- Andrei Rațiu — 34.7 km/h
- Raoul Bellanova — 34.6 km/h
- Pedro Neto — 34.6 km/h
- Jackson Tchatchoua — 34.5 km/h
- Erling Haaland — 34.5 km/h
- Matías Fernández-Pardo — 34.4 km/h
- Vinicius Junior — 34.4 km/h
- Yankuba Minteh — 34.2 km/h
- Anthony Gordon — 34.2 km/h
- Javi Rueda — 33.9 km/h
