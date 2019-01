Ananasul, aliment cu un conținut bogat de vitamine, este un adevărat medicament pentru ficat

Asa cum unele alimente sunt daunatoare ficatului (prajelile, dulciurile, produsele procesate), exista si alimente care au un impact foarte bun asupra acestui organ. Ananasul este unul dintre aceste alimente, fiind recomandat in mod deosebit persoanelor care sufera de afectiuni hepatice.

Pe langa continutul bogat in vitamine, minerale si antioxidanti de pret pentru sanatate, ananasul contine un ingredient care este in mod deosebit benefic pentru ficat – bromelaina. Bromelaina este o enzima care contribuie la dezintegrarea toxinelor din organism, facilitand astfel eliminarea acestora din organism, potrivit doc.ro.

Mai mult decat atat, ananasul contine si vitamina C, si ea benefica pentru sanatatea ficatului, dar si pentru mentinerea sistemului imunitar puternic.

Nu trebuie exagerat cu cantitatile consumate

Cu toate ca ananasul este benefic pentru ficat, dar si pentru sanatate, in general, nu trebuie sa exageram cu cantitatile consumate. Fructele tropicale precum ananasul contin si mangan, care este necesar cu masura. Insa daca exageram cu consumul de mangan, depasind limita maxima admisa de 11 mg/zi, si suferim de afectiuni hepatice, putem avea probleme serioase. Asta pentru ca persoanele cu afectiuni hepatice prezinta risc crescut de toxicitate la mangan, din cauza ca bila nu poate elimina manganul in exces. Astfel, apar complicatiile neurologice precum boala Parkinson, pe fondul cantitatii excesive de mangan.

O serie de probleme pot cauza afectiuni hepatice. Unele boli ale ficatului sunt mostenite genetic, altele sunt cauzate de un virus (vezi hepatita de tip B, C) ori de expunerea la anumite substante toxice. Steatoza hepatica, hepatita, ciroza si cancerul sunt exemple de boli ale ficatului care pot provoca daune permanente acestui organ.

Pacientul care primeste diagnosticul de boala hepatica trebuie sa isi modifice dieta, dar si stilul de viata. Medicul va face recomandarile dietetice necesare fiecarui pacient.

Recomandarile generale pentru protejarea ficatului bolnav sunt urmatoarele:

Eliminarea din dieta a prajelilor, alimentelor procesate, preparatelor de tip fast-food, dulciurilor si sucurilor

Adoptarea unei diete echilibrate, bogata in legume, fructe, cereale integrale, peste si carne slaba (curcan, pui)

Limitarea consumului de sodiu la cel mult 1,5 mg/ zi intrucat sodiul determina umflarea ficatului

Hidratarea corespunzatoare, apa fiind necesara pentru buna functionare a intregului organism, precum si pentru eliminarea toxinelor din corp

Cum sa consumi ananasul astfel incat acesta sa fie benefic pentru ficat

Alege ananasul proaspat si foarte bine copt.

Ananasul din conserva contine zaharuri si conservanti adaugati, care nu sunt deloc benefice pentru ficatul tau.

Nu consuma ananas gatit

Expunerea la temperaturi mari distruge bromelaina, adica ingredientul activ care este benefic pentru ficat.

Consuma ananasul sub forma de suc preparat in casa ori ca atare, taiat felii sau cubulete.

Poti manca ananas si in salata de fructe, mare atentie insa sa nu adaugi frisca sau ale toppinguri in salate.

Ananasul intreg se tine la temepartura camerei

Insa daca ai taiat cubulete ananasul, e indicat sa il la frigider, pentru ca acesta se altereaza rapid.

Contraindicatii consum ananas

Cu toate ca ananasul este extrem de sanatos, exista si situatii in care nu e indicat sa fie consumat. De pilda, ananasul e contraindicat in cantitati mari in timpul unui tratament cu betablocante. Aceste medicamente prescrise pentru afectiuni cardiace pot determina cresterea nivelului de potasiu din sange. Alimentele bogate in potasiu precum ananasul ar trebui consumate in cantitati limitate daca se urmeaza un tratament cu betablocante.

Pacientii cu reflux gastroesofagian pot avea de-a face cu o accentuare a simptomelor gastrice in urma consumului de alimente cu aciditate crescuta, asa cum este si ananasul.

Sursa Exquis.ro