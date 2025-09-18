ANAF folosește pentru prima dată inteligența artificială pentru a detecta fraudele fiscale ale românilor. Cum funcționează digitalizarea fiscului cu tehnologie americană
ANAF intră într-o nouă etapă de modernizare, iar accentul se pune pe tehnologie și pe o relație mai simplă cu contribuabilii. Ministrul Finanțelor spune că deja se folosește un soft american bazat pe inteligență artificială, care poate să prindă fraude complexe, inclusiv celebrul „carusel” de TVA.
Citește și: „Nu verificăm darul”. Șeful ANAF, precizări importante privind controalele la nunți
Pentru cei care își plătesc taxele la timp, asta înseamnă controale mai țintite, mai puțină birocrație și răspunsuri mai rapide de la fiscul românesc.
Pe scurt, ANAF vrea să bifeze jaloanele din PNRR legate de digitalizare, iar până la sfârșitul anului viitor, ministerul țintește finalizarea unui proiect de tip big data.
Practic, ideea e să adune toate informațiile disparate într-un singur sistem și să poată să analizeze riscurile mult mai eficient, ca să prindă mai ușor fraudele.
În același timp, autoritățile se gândesc ca, din 2026, să vină cu stimulente pentru „bunii platnici”. Totul va fi decis după o rundă de consultări online, unde contribuabilii își pot spune părerile și sugestiile.
