ANAF ar putea crea o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede: Faptele comise de diverși contribuabili, ascunse în acest sector, vor fi vizate
Agenția Națională de Administrare Fiscală va înființa, în urma procesului de reorganizare, o structură dedicată monitorizării tranzacțiilor cu criptomonede, potrivit declarațiilor făcute vineri de președintele instituției, Adrian Nica.
Această divizie va avea ca obiectiv identificarea și verificarea situațiilor în care contribuabilii încearcă să mascheze activități ilegale prin intermediul mediului cripto.
„Poate, astăzi, nu suntem atât de bine pregătiți cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele comise de diverși contribuabili, ascunse în acest sector, vor fi vizate de ANAF”, a declarat Nica.
Șeful ANAF a subliniat că termenul de prescripție este de cinci ani, perioadă în care instituția poate documenta și sancționa astfel de fapte: „Atunci când faceți o faptă azi și credeți că nu știe nimeni ce faceți cu criptomonedele, timp de cinci ani avem suficient timp să devenim mai bine pregătiți și să îi identificăm pe toți cei care folosesc cripto în scop de fraudă sau spălare de bani”.
Acesta a mai precizat că ANAF se află „într-o perioadă de pionierat”, iar după înființarea structurii specializate vor fi comunicate public atribuțiile și rezultatele acesteia.
