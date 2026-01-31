Actualitate

ANAF ar putea crea o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede: Faptele comise de diverși contribuabili, ascunse în acest sector, vor fi vizate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

ANAF ar putea crea o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede: Faptele comise de diverși contribuabili, ascunse în acest sector, vor fi vizate

Agenția Națională de Administrare Fiscală va înființa, în urma procesului de reorganizare, o structură dedicată monitorizării tranzacțiilor cu criptomonede, potrivit declarațiilor făcute vineri de președintele instituției, Adrian Nica. 

Această divizie va avea ca obiectiv identificarea și verificarea situațiilor în care contribuabilii încearcă să mascheze activități ilegale prin intermediul mediului cripto.

„Poate, astăzi, nu suntem atât de bine pregătiți cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele comise de diverși contribuabili, ascunse în acest sector, vor fi vizate de ANAF”, a declarat Nica.

Șeful ANAF a subliniat că termenul de prescripție este de cinci ani, perioadă în care instituția poate documenta și sancționa astfel de fapte:  „Atunci când faceți o faptă azi și credeți că nu știe nimeni ce faceți cu criptomonedele, timp de cinci ani avem suficient timp să devenim mai bine pregătiți și să îi identificăm pe toți cei care folosesc cripto în scop de fraudă sau spălare de bani”.

Acesta a mai precizat că ANAF se află „într-o perioadă de pionierat”, iar după înființarea structurii specializate vor fi comunicate public atribuțiile și rezultatele acesteia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

31 ianuarie – 4 februarie 2026 | ALERTĂ METEO de ger, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită, polei și ghețuș în România

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

31 ianuarie 2026

De

ALERTĂ METEO de ger, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită, polei și ghețuș în România Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, informarea meteo de vreme severă pentru întreg teritoriul României.  Potrivit meteorologilor, în intrvalul 31 ianuarie 2026 (ora 10.00) – 4 februarie 2026 (ora 10.00), vremea va fi deosebit de rece, cu […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Exercițiu militar multinațional în facilitățile Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia: Ședințe de distrugeri și tactice specifice, dar și instrucția tragerii cu armamentul individual de infanterie, executate de militari români, francezi și belgieni

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

31 ianuarie 2026

De

Exercițiu militar multinațional în facilitățile Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia: Ședințe de distrugeri și tactice specifice, dar și instrucția tragerii cu armamentul individual de infanterie, executate de militari români, francezi și belgieni În facilitățile Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia a fost programat un exercițiu multinațional cu participarea unor militari geniști români, francezi și […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii 2026 | Ce se întâmplă cu pensiile în perspectivă și cum vor fi afectați pensionarii din România

Mif Lorena

Publicat

acum 3 ore

în

31 ianuarie 2026

De

Pensii 2026 | Ce se întâmplă cu pensiile în perspectivă și cum vor fi afectați pensionarii din România În următorii ani, creșterea pensiilor este pusă în pericol. Guvernul a ridicat cheltuielile privind pensiile. Potrivit datelor de la Casa de Pensii, acestea au crescut chiar și cu 9 milioane de euro în 2 an. Creșterile din […]

Citește mai mult