AMENZI pentru partidele politice care nu curăță panourile de afișaj din Alba Iulia după terminarea campaniilor electorale: Regulament local revizuit, în consultare publică

Un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 255/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Alba Iulia precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții prevede amenzi pentru partidele politice care nu curăță panourile de afișaj din Alba Iulia după terminarea campaniilor electorale.

Proiectul de hotărâre a fost pus, marți, 17 februarie 2026, în consultare publică.

Etapa de consultare publică se va încheia în 30 martie 2026.

Prin Hotărârea nr. 255/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții.

„Acest regulament a contribuit semnificativ la creșterea gradului de ordine, curățenie și responsabilitate civică in spațiul public. Cu toate acestea, in urma aplicärii sale, au fost identifícate o serie de situații care nu sunt acoperite suficient de prevederile actuale ale Regulamentului menționat anterior”, se arată în raportul de specialitate întocmit de șeful Poliției Locale Alba Iulia, Ciprian Hârceagă Țâr.

Au fost propuse, în consecință, o serie de modificäri si completäri la regulamentul în cauză.

Modificările propuse sunt următoarele:

1. Art. 4, alin. (3) – Măsuri tehnico – administrative, se completează prin introducerea lit. c), d) și e), cu următorul cuprins:

„c) măsura ridicării autovehiculelor sau a altor vehicule care nu sunt electrice sau plug-in hybrid, staționate sau oprite în stațiile de încărcare electrică semnalizate și marcate corespunzător în municipiul Alba Iulia;

d) afișele electorale lipite pe panouri special amenajate amplasate pe domeniul public, vor fi îndepărtate de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale sau organizaţiile minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi care le-au lipit, în termen de 48 de ore de la încheierea oficială a campaniei electorale;

e) în cazul în care afișele nu sunt îndepărtate în termenul prevăzut, autoritatea publică locală va proceda la dezlipirea acestora, urmând ca sumele aferente cheltuite, să fie recuperate de la contravenient;”

2. Art. 11, lit. D) – Administrarea domeniului public, pct. 20, se modifică și va avea următorul cuprins

Circulaţia cu biciclete, trotinete, motociclete, alte vehicule sau autovehicule în parcuri, alei pietonale, trotuare sau străzi închise circulaţiei sau restricţionate în orice fel, cu excepţia pistelor semnalizate sau traseelor autorizate corespunzător

AMENDĂ (RON) 250 – 500 persoane fizice 1.000 – 2.500 persoane juridice

3. Art. 11, lit. D) – Administrarea domeniului public, se completează prin introducerea pct. 38, cu următorul cuprins:

Nerespectarea spațiilor delimitate de către Poliția locală a municipiului Alba Iulia prin amplasarea pionilor și/sau a benzilor cu mesajul ”poliția locală”, la cererea administratorului domeniului public, cu ocazia desfășurării unor evenimente sau lucrări edilitare

AMENDĂ (RON) 500 – 1.000 persoane fizice 1.000 – 2.500 persoane juridice

4. Art. 11, lit. D) – Administrarea domeniului public, se completează prin introducerea pct. 39, cu următorul cuprins:

Oprirea sau staționarea autovehiculelor, bicicletelor, trotinetelor, motocicletelor sau a altor vehicule pe pistele de biciclete semnalizate din municipiul Alba Iulia

AMENDĂ (RON) 500 – 1.000 persoane fizice 1.000 – 2.500 persoane juridice

5. Art. 11, lit. D) – Administrarea domeniului public, se completează prin introducerea pct. 40, cu următorul cuprins:

Oprirea sau staționarea autovehiculelor sau a altor vehicule care nu sunt electrice sau plug-in hybrid în stațiile de încărcare electrică, semnalizate și marcate corespunzător în municipiul Alba Iulia

AMENDĂ (RON) 500 – 1.000 persoane fizice 1.000 – 2.500 persoane juridice

6. Art. 11, lit. E) – Publicitatea, se completează prin introducerea pct. 7 cu următorul cuprins:

Nedezlipirea afișelor electorale după finalizarea campaniei electorale de pe panourile special destinate acestora amplasate pe domeniul public de către partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale sau organizaţiile minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi, de către cei care le-au lipit.

AMENDĂ (RON) 500 – 1.000 persoane fizice 1.000 – 2.500 persoane juridice

