Amenzi ITP 2026 | Câți bani vor scoate din buzunare șoferii care umblă fără ITP valabil după creșterea valorii punctului de amendă

Câți bani vor scoate din buzunare șoferii care umblă fără ITP valabil după creșterea valorii punctului de amendă

Începând cu 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, valoarea punctului de amendă se va majora automat de la 202,5 lei la 216,25 lei, ceea ce va duce la sancțiuni mai mari pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice (ITP).

Circulația fără un ITP valabil atrage două sancțiuni aplicate concomitent. Una se referă la conducerea unui vehicul fără inspecție tehnică periodică, iar cealaltă la punerea în circulație a unui autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată de drept, suspendare care intervine automat la expirarea ITP-ului. Ambele contravenții sunt încadrate în clasa a IV-a de sancțiuni și se pedepsesc cu între 9 și 20 de puncte-amendă.

Amendă ITP 2026: Câți bani vor plătii șoferii fără ITP

Până la 30 iunie 2026 : punct amendă: 202,5 lei.

În prezent, valoarea punctului de amendă este calculată la 5% din salariul minim de 4.050 lei:

Amenda minimă (9 puncte): 1.822,5 lei

Amenda maximă (20 puncte): 4.050 lei

Total maxim cumulat (două sancțiuni): 8.100 lei

De la 1 iulie 2026 : punct amendă: 216,25 lei.

Odată cu creșterea salariului minim la 4.325 lei, punctul de amendă crește automat, iar grilele de sancțiuni se modifică:

Amenda minimă (9 puncte): 1.946,25 lei

Amenda maximă (20 puncte): 4.325 lei

Total maxim cumulat (două sancțiuni): 8.650 lei.

Pe lângă amenzile usturătoare, poliția reține pe loc certificatul de înmatriculare și plăcuțele. Singura modalitate de a deplasa vehiculul către o stație ITP va fi pe platformă, deoarece dovada înlocuitoare eliberată nu oferă drept de circulație, potrivit Adevărul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI