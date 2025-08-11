AMENZI de peste 350.000 de lei date în iulie 2025 de ISU Alba: 22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, identificate

22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu identificate de ISU Alba: AMENZI de peste 350.000 de lei în iulie 2025

În perioada 1-31 iulie 2025 inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, au desfășurat un număr de 77 controale la obiective având destinația de turism, învățământ, sănătate, localități, producție și depozitare, precum și obiective de investiție în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

În urma controalelor au fost constatate 417 de nereguli și au fost aplicate 348 de sancțiuni, din care 303 avertismente și 45 amenzi în cuantum de peste 350 mii lei.

Pe parcursul celor 77 de controale, au fost identificate 22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu.

La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu in ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție prin neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționarii ori utilizării construcțiilor respective.

De asemenea, au fost efectuate un număr de 8 audituri la persoane juridice care efectuează diferite lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor (proiectarea si instalarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, instalații de limitare și stingere a incendiilor).

Principalele nereguli constatate în urma controalelor au fost următoarele:

– clădirea funcționează fără autorizație de securitate la incendiu;

– nu sunt menținute în stare de funcționare sau nu sunt verificate periodic instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, instalațiile de limitarea și stingere a incendiilor;

– clădirile nu sunt echipate cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu; instalații de limitare și stingere a incendiilor sau iluminat de siguranță;

– instalațiile electrice aferente construcțiilor nu se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de inițiere și/sau de propagare a incendiilor;

– nu se execută verificări periodice la coșurile de fum;

– nu se execută verificări periodice ale instalației electrice.

Totodată, în aceeași perioadă de referință, au fost identificate și sancționate 3 persoane fizice pentru arderea resturilor vegetale, fiind aplicate 3 amenzi în cuantum de 15 mii lei.

În contextul prevenirii și reducerii riscului de manifestare a situațiilor de urgență, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba, vor continua activitățile de control pe linia apărării importiva incendiilor și în următoarea perioadă la localități, tabere de copii, unități de cult, unități de turism și agrement, săli aglomerate.

Aceste controale subliniază angajamentul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba de a asigura un mediu sigur pentru toți cetățenii, având ca scop protejarea vieții și a bunurilor prin respectarea strictă a normelor de securitate la incendiu”, se arată într-un comunicat de presă.

