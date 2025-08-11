AMENZI de peste 350.000 de lei date în iulie 2025 de ISU Alba: 22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, identificate
22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu identificate de ISU Alba: AMENZI de peste 350.000 de lei în iulie 2025
În perioada 1-31 iulie 2025 inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, au desfășurat un număr de 77 controale la obiective având destinația de turism, învățământ, sănătate, localități, producție și depozitare, precum și obiective de investiție în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.
În urma controalelor au fost constatate 417 de nereguli și au fost aplicate 348 de sancțiuni, din care 303 avertismente și 45 amenzi în cuantum de peste 350 mii lei.
Pe parcursul celor 77 de controale, au fost identificate 22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu.
La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu in ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție prin neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționarii ori utilizării construcțiilor respective.
De asemenea, au fost efectuate un număr de 8 audituri la persoane juridice care efectuează diferite lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor (proiectarea si instalarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, instalații de limitare și stingere a incendiilor).
Principalele nereguli constatate în urma controalelor au fost următoarele:
– clădirea funcționează fără autorizație de securitate la incendiu;
– nu sunt menținute în stare de funcționare sau nu sunt verificate periodic instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, instalațiile de limitarea și stingere a incendiilor;
– clădirile nu sunt echipate cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu; instalații de limitare și stingere a incendiilor sau iluminat de siguranță;
– instalațiile electrice aferente construcțiilor nu se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de inițiere și/sau de propagare a incendiilor;
– nu se execută verificări periodice la coșurile de fum;
– nu se execută verificări periodice ale instalației electrice.
Totodată, în aceeași perioadă de referință, au fost identificate și sancționate 3 persoane fizice pentru arderea resturilor vegetale, fiind aplicate 3 amenzi în cuantum de 15 mii lei.
În contextul prevenirii și reducerii riscului de manifestare a situațiilor de urgență, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba, vor continua activitățile de control pe linia apărării importiva incendiilor și în următoarea perioadă la localități, tabere de copii, unități de cult, unități de turism și agrement, săli aglomerate.
Aceste controale subliniază angajamentul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba de a asigura un mediu sigur pentru toți cetățenii, având ca scop protejarea vieții și a bunurilor prin respectarea strictă a normelor de securitate la incendiu”, se arată într-un comunicat de presă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
28 septembrie 2025 | „Nunta de Aur”, eveniment dedicat cuplurilor din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie
28 septembrie 2025 | „Nunta de Aur”, la Alba Iulia: Care este termenul pentru înscriere Consiliul Local și Primăria Municipiului Alba Iulia organizează, în 28 septembrie 2025, prin Direcția de Asistență Socială, ediția 2025 a evenimentului ”Nunta de Aur”. Este vorba de un eveniment special dedicat cuplurilor care domiciliază în municipiul Alba Iulia și care […]
Tabere sociale 2025 | 41 de copii din sistemul de asistență socială din Alba, în sejururi speciale: Cazare și maă gratuite
41 de copii din sistemul de asistență socială din Alba, în tabere Zeci de copii din sistemul de asistență socială din Alba vor merge în tabere în august 2025. Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia […]
13 august 2025 | „Reveritus sum” o expoziție a marilor maeștri ai artei moderne, la Sala Unirii din Alba Iulia
Veste extraordinară! Expoziția „Reveritus sum”, realizată de marii maeștri ai artei moderne, va fi disponibilă publicului larg în 13 august 2025, în Sala Unirii din Alba Iulia În Sala Unirii din Alba Iulia, miercuri, 13 august, începând cu ora 17:30, vor fi expuse operele marilor maieștri ai artei moderme, în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română din sesiunea a doua
BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română Luni, 11 august 2025,...
1.7 miliarde de euro din PNRR, pierdute pe apa sâmbetei de Ministerul Mediului. Apele Române, pierderi de 300 de milioane de euro, ratând toate proiectele
1.7 miliarde de euro din PNRR au fost pierdute pe apa sâmbetei de Ministerul Mediului. Apele Române, pierderi de 300...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi disponibile Persoanele interesate să ocupe...
FOTO | Maria Petru, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție la Academia Tehnică Militară
Maria Petru, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție în 2025 la Academia Tehnică Militară Povestea Mariei...
Curier Județean
28 septembrie 2025 | „Nunta de Aur”, eveniment dedicat cuplurilor din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie
28 septembrie 2025 | „Nunta de Aur”, la Alba Iulia: Care este termenul pentru înscriere Consiliul Local și Primăria Municipiului...
AMENZI de peste 350.000 de lei date în iulie 2025 de ISU Alba: 22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, identificate
22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu identificate de ISU Alba: AMENZI de peste 350.000 de...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la Alba Iulia, iar pe piatra sa funerară stă înscris ”S-a stins lumina lumii”
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la...
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, s-a născut în ținutul...