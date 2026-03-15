AMENZI de peste 18.000 de lei în Alba în urma unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal

Sâmbătă, 14 martie 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publică au organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza județului Alba, care a avut drept scop prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, circulației, depozitării, prelucrării și comercializării peștelui, produselor din pește și a altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit și/sau acvacultură.

În cadrul activităților desfășurate, au fost constatate 87 de abateri de natură contravențională.

33 dintre acestea au la Legea 176/2024 și 54 la alte acte normative.

Amenzile aplicate au fost în valoare totală de 18.055 lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

